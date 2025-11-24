Badaun Murder Case: अपहरण के बाद तुरंत मार दिया था सुभान, स्वजन के साथ तलाश करवा रहा था हत्यारोपित

जागरण संवाददाता, बदायूं। हत्यारोपित अरबाज ने अपहरण के तत्काल बाद ही सुभान की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके परिवार के सभी लोगों को इसकी जानकारी थी। पीड़ित परिवार और मुहल्ले के किसी व्यक्ति को शक न हो, इसलिए वह सुभान को तलाश भी कराते रहे और परिवार को सांत्वना देते रहे लेकिन जब सब कुछ एक ही मोहल्ले में हुआ तो पुलिस का माथा ठनका और फिर आसपास के घरों में तलाशी अभियान चलाया गया। तब यह हत्यारोपित पकड़े गए। रविवार दोपहर पुलिस ने हत्यारोपित अरबाज और उसके पिता जाकिर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया

हत्यारोपित अरबाज के परिवार के सभी लोगों को थी हत्या की जानकारी

नगर के मोहल्ला नझियाई (चटईया) निवासी आठ वर्षीय सुभान पुत्र अंबर अंसारी 16 नवंबर को अपहरण कर लिया गया था। तब से स्वजन लगातार उसे तलाश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपित अरबाज और उसका पिता जाकिर भी पीड़ित परिवार के साथ था और रोजाना उनके घर पर आकर सांत्वना देते थे। उसे तलाश कराने का नाटक करते थे लेकिन कभी यह शक जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने ही सुभान की हत्या की है और उसके शव को अपने घर में दफन कर दिया है।



पीड़ित परिवार को शक न हो इसलिए कर रहे थे सहयोग

पूछताछ के दौरान अरबाज ने कबूला कि वह सुभान को सोनपापड़ी खिलाने के बहाने अपने घर में ले गया था। उस दौरान घर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। वह पहले से प्लान बना चुका था और उसके तहत तत्काल सुभान की हत्या कर दी और फिर अपने घर के आंगन में उसके शव को दफन कर दिया। जब शाम को उसका पिता घर लौट कर आया तो उसने घर के आंगन में मिट्टी खोदी हुई देखी, तब पूछने पर अरबाज ने उसके बारे में बताया था।

उसके बाद से जाकिर अरबाज को बचाने में जुट गया। उसने इसी प्रयास के तहत शुक्रवार रात बालक के शव को अपने घर के आंगन से निकालकर पीछे प्लाट में डाल दिया था। अगर पुलिस तलाशी अभियान नहीं चलाती तो हत्यारोपित भी जल्दी नहीं पकड़े जाते।



