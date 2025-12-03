Language
    रिटायरमेंट से 28 दिन पहले दारोगा पर SSP बृजेश कुमार सिंह की कार्रवाई, विवेचना में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    बदायूं के कुंवरगांव थाने में तैनात दारोगा सोवीर सिंह को रिटायरमेंट से 28 दिन पहले एसएसपी ने निलंबित कर दिया। उन पर मुकदमों की विवेचना में लापरवाही बरत ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। कुंवरगांव थाने में तैनात एक दारोगा को उसके रिटायरमेंट से 28 दिन पहले एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने उसे निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि वह अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे थे। इससे उन पर कार्रवाई की गई है।
    दारोगा सोवीर सिंह 30 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे। वह कुछ मुकदमों की विवेचनाएं कर रहे थे और उन्हीं विवेचना में उनकी लापरवाही पाई गई है। इससे उन्हें मंगलवार रात एसएसपी ने निलंबित कर दिया। साथ ही इसकी जांच सीओ उझानी डा. देवेंद्र कुमार को सौंप दी गई है। एसएसपी ने बताया कि फिलहाल लापरवाही पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी जांच रिपोर्ट आने पर अगली कार्रवाई की जाएगी।

    अवैध पैथोलॉजी लैब चला रहे युवक ने डाली आपत्तिजनक पोस्ट


    बदायूं। कादरचौक में अवैध पैथोलॉजी लैब चला रहे एक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित की है। इस संबंध में कासगंज जिले के सिकंदरपुर वैश्य थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपित सुमित कुमार कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के गांव कादरबाड़ी का रहने वाला है। उसने अपनी फेसबुक आईडी पर प्रधानमंत्री और देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित की थी।

    इसको लेकर हिंदू संगठन और युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुवदेव गुप्ता ने आपत्ति जताई। उन्होंने इस मामले में आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिस पर सिकंदरपुर वैश्य थाना पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है।

    आरोपित किया गिरफ्तार

    एसओ कादरचौक विक्रम सिंह ने बताया कि यह मामला सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र का है। वहां इसकी प्राथमिकी दर्ज हो गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि आरोपित कादरचौक में अवैध रूप से पैथोलाजी लैब भी चला रहा है और स्वास्थ्य विभाग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।