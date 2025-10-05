UP Police Transfer: एसएसपी बृजेश कुमार सिंह ने किया पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 72 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

बदायूं में एसएसपी ने दो इंस्पेक्टरों और आठ दारोगाओं समेत 72 पुलिसकर्मियों का कार्यक्षेत्र बदला। वजीरगंज और जरीफनगर के अपराध निरीक्षकों का तबादला हुआ साथ ही कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी नए स्थानों पर भेजा गया। दातागंज में एक दूध व्यापारी पर घर में घुसकर हमला करने का प्रयास किया गया जिसके बाद आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बदायूं। एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने शनिवार देर रात दो इंस्पेक्टर और आठ दारोगा समेत 72 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए। उन्होंने वजीरगंज में तैनात अपराध निरीक्षक बाबूराम गौतम को जरीफनगर का अपराधी नियुक्त किया है और जरीफनगर भेजे गए इंस्पेक्टर संजीव कुमार को वजीरगंज का अपराध निरीक्षक बनाया है।

संजीव कुमार को बिनावर थाने भेजा इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात दारोगा हरिओम सिरोही को उसहैत, कुंवरपाल सिंह को दातागंज, अजय वीर सिंह को कादरचौक, समरेर चौकी प्रभारी राजकुमार सिंह को म्याऊं चौकी इंचार्ज, अविनाश पुंडीर को कादरचौक से समरेर चौकी इंचार्ज, देवेंद्र सिंह को म्याऊं चौकी इंचार्ज से सहसवान कोतवाली और शहीद भगत सिंह चौकी इंचार्ज संजीव कुमार को बिनावर थाने भेज दिया गया है।

72 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र बदले उनके अलावा दारोगा धूम सिंह को उघैती से बिसौली ट्रांसफर किया गया है। कई महिला पुलिसकर्मियों को भी अलग-अलग थानों में भेजा गया है। कुल 72 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं। घर में घुसकर दूधिया पर हमले का प्रयास दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भटौली निवासी अनिल कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह दूध का व्यापार करते हैं और वजीरगंज आंवला क्षेत्र में अपना दूध बेचता है। करीब एक माह पहले उझानी निवासी एक व्यक्ति से रुपये को लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिससे उन्होंने उझानी इलाके में जाना छोड़ दिया था।