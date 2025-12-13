Language
    बदायूं पुलिस को देखकर बढ़ा दी कार की स्पीड... घेराबंदी में रोका तो अंदर मिला तस्करी का माल

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:51 PM (IST)

    बदायूं के कादरचौक इलाके में पुलिस ने एक नशीले पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 16.500 किलो गांजा और एक कार बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल व ...और पढ़ें

    पुलिस ने पकड़ा तस्कर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। कादरचौक इलाके में गुरुवार रात एक नशीले पदार्थों का तस्कर पकड़ा गया। उसके पास से 16.500 किलो गांजा और एक कार भी बरामद हुई है। वह अपनी कार से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्जकर शुक्रवार दोपहर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    उझानी मार्ग पर धोकन तिराहे से पकड़ा गया तस्कर, 16.500 किलो गांजा बरामद


    गुरुवार रात कादरचौक एसओ विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ उझानी मार्ग पर गश्त करते हुए जा रहे थे। इसी दौरान धोकनपुर तिराहे के नजदीक एक संदिग्ध कार दिखाई दी। उसके चालक ने पुलिस की गाड़ी देखकर रफ्तार बढ़ा दी, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ और उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस ने आगे गाड़ी लगाकर उसकी कार रोक ली और उसके चालक को हिरासत में ले लिया। जब कार की तलाशी ली तो उससे 16.50 किलो गांजा बरामद हुई।

    थाने में पूछताछ पर दी जानकारी

    पुलिस कार और उसके चालक को थाने ले गई। वहां ले जाकर उससे पूछताछ की तो वह नशीले पदार्थों का तस्कर निकला। उसने अपना नाम कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव अखटमई निवासी रवेंद्र पुत्र अमर सिंह बताया। उसने कबूल किया कि वह उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव सकरी जंगल निवासी इस्लाम से गांजा खरीदकर लाया था। इससे पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    एसओ विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर तस्कर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है और उसकी कार को भी सीज कर दिया गया है। इस्लाम की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है।