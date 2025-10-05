इस शहर के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना! कभी भी प्रीपेड हो सकते हैं, ऐसे करें रिचार्ज

बदायूं के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। पोस्टपेड स्मार्ट मीटर कभी भी प्रीपेड हो सकता है जिसकी सूचना SMS से मिलेगी। पहले महीने बकाया पर बिजली मिलेगी लेकिन रिचार्ज न करने पर आपूर्ति बंद हो जाएगी। यूपीपीसीएल की वेबसाइट या ऐप से आसानी से रिचार्ज किया जा सकता है। वर्तमान में बदायूं में 25 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

जागरण संवाददाता, बदायूं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह जानकारी जरूरी है कि अगर आपके घर में पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर लगा है, तो वह कभी भी प्री पेड मीटर में बदल सकता है। जैसे ही यह बदलाव होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश (एसमएसए) आ जाएगा।

पहले महीने तक तो उपभोक्ता बकाया पर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन अगले महीने रिचार्ज न कराने पर आपूर्ति तुरंत बंद कर दी जाएगी। बदायूं में 25 हजार उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर हो चुके इंस्टाल जिले में जून माह में जिन उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर प्रीपेड में बदले गए थे, अब उनकी निर्धारित तिथि आ चुकी है। ऐसे हजारों उपभोक्ताओं को किसी भी वक्त कटौती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विभाग ने उपभोक्ताओं को समय से रिचार्ज कराने की सलाह दी है।

स्मार्ट मीटर हुए प्रीपेड, उपभोक्ताओं को सतर्क रहना होगा जरूरी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने स्मार्ट मीटर लगाने के एक से दो माह के भीतर इन्हें प्री पेड में बदलने की प्रक्रिया तय की है। पहले चरण में उपकेंद्रवार उपभोक्ताओं का चयन किया जा रहा है। जैसे ही मीटर प्रीपेड होगा, उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा।

आसानी से कर सकते हैं रिचार्ज प्री पेड उपभोक्ता आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर लागिन करना होगा।

यहां मध्यांचल डिस्काम का चयन करने के बाद उपभोक्ता को अपना कंज्यूमर नंबर दर्ज करना होगा।

इसके बाद किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म जैसे नेटबैंकिंग, यूपीआई या मोबाइल वालेट से भुगतान किया जा सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों में 1.13 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर पोस्टपेड से प्रीपेड में बदले जा चुके हैं।

इनमें लखनऊ में सबसे अधिक एक लाख, बरेली में 57 हजार, शाहजहांपुर में 32 हजार, पीलीभीत में 70 हजार और बदायूं में 25 हजार उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर इंस्टाल किए जा चुके हैं। बताया कि इस बदलाव के साथ अब उपभोक्ताओं को बिजली की तरह ही अपने मोबाइल की तरह रिचार्ज के नियम अपनाने होंगे।