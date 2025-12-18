Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम योगी की सख्‍ती के खाद की दुकानों पर छापेमारी, चार सैंपल सीज, एक लाइसेंस निलंबित

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:06 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में किसानों के हितों की सुरक्षा को लेकर अपनाई गई सख्त नीति के तहत जिले में खाद माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बदायूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में किसानों के हितों की सुरक्षा को लेकर अपनाई गई सख्त नीति के तहत जिले में खाद माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। दो दिन पहले ही सीएम ने खाद की कालाबाजारी को लेकर निर्देश दिए थे। इसके बाद से जिले में लगातार दुकानों पर छापामार कार्रवाई जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को भी जिला कृषि अधिकारी मनोज रावत के नेतृत्व में उझानी, मुजरिया, ज्योरपारवाला, बितरोई, कछला, नानखेड़ा, भदरौल सहित विभिन्न क्षेत्रों में खाद की दुकानों में छापा मार कार्रवाई की गई।

    छापे के दौरान नियमों के उल्लंघन की आशंका पर कुल चार उर्वरक के नमूने जांच के लिए संगृहित किए गए। जिला कृषि अधिकारी मनोज रावत ने बताया कि खुशहाली किसान सेवा केंद्र, मुजरिया से दो नमूने, राजपूत खाद भंडार, ज्योरपारवाला से एक नमूना तथा गुप्ता खाद बीज एवं कीटनाशक भंडार, पलिया पुख्ता से एक नमूना लिया गया है। सभी नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    निरीक्षण के दौरान ज्योरपारवाला स्थित दुर्गा खाद भंडार का प्रतिष्ठान स्वामी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया। इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विक्रेता का लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    जिला कृषि अधिकारी मनोज रावत ने स्पष्ट किया कि जिले में सहकारी एवं निजी क्षेत्र में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए विभाग पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक प्रवर्तन कार्रवाई के अंतर्गत 30 लाइसेंस निरस्त या निलंबित किए जा चुके हैं।

    इसके अलावा कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत 7 विक्रेताओं पर वाद दायर किए गए हैं, जबकि खाद वितरण में अनियमितता के मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, खाद एवं कीटनाशक उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगे भी सघन निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। जिले में वर्तमान समय में पर्याप्त खाद मौजूद है।