विधानसभा चुनाव 2027 के लिए शिवपाल सिंह ने कही ऐसी बात, खुशी से झूम गए कार्यकर्ता

संवाद सूत्र जागरण। दहगवां। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं जसवंतनगर विधायक शिवपाल सिंह यादव रविवार को दहगवां चौराहे पर एक होटल एवं मैरिज होम का उद्घाटन करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। जनता भाजपा की नीतियों से त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कुछ अधिकारी और नेता किसानों की जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के नाम नोट कर लिए गए हैं। समय आने पर ब्याज सहित सब कुछ वापस लिया जाएगा।

दहगवां चौराहे पर एक होटल एवं वेंकट का उद्घाटन के बाद सहसवान विधायक बृजेश यादव ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस होटल व मैरिज हाल से ग्रामीणों को काफी सुविधा मिलेगी। पहले लोग बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से बरात लेकर जाते थे, रास्ते कच्चे होने के कारण काफी दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब यह समस्या दूर हो जाएगी।