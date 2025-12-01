Language
    'टिकट किसी एक का ही होगा, पार्टी हम सबको मजबूत करनी है', आखिर क्यों कही सपा सांसद आदित्य यादव ने ये बात?

    By Ankit Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:24 PM (IST)

    बिसौली विधानसभा क्षेत्र में सपा सांसद आदित्य यादव की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में, सांसद गुटबाजी को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने और पार्टी को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकट किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन सभी को मिलकर पार्टी के लिए काम करना होगा। कार्यकर्ताओं ने इसे सकारात्मक राजनीति के रूप में लिया है। 

    सपा सांसद आदित्य यादव। सौः एक्स हैंडल

    जागरण संवाददाता, बदायूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है। इसमें अभी काफी समय बाकी है। लेकिन राजनीतिक दलों में चुनाव लड़ने के दावेदार खुल कर सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में हाल ही में बिसौली विधानसभा क्षेत्र में जब सपा सांसद आदित्य यादव कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे।

    तब सांसद ने वहां की स्थिति और गुटबाजी को देखते हुए कहा था कि हमे पार्टी मजबूत करनी है। हमे कोशिश करनी है कि हम चुनाव जीतें। आप सब चुनाव लड़ रहे हो, टिकट लेकिन किसी एक को ही मिलेगा। यह भी देखना होगा कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप विरोध करने लग जाओ। ऐसा न हो, हमे चुनाव जीतना है और पार्टी मजबूत करनी है। उनके पूरे संबोधन की यही लाइनें पिछले दो दिन से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। पार्टी कार्यकर्ता इसे सांसद की सकारात्मक राजनीति से जोड़ कर देख रहे हैं।

    बिसौली विधानसभा क्षेत्र में हुई सपा की बैठक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित

    चार दिन पहले बदायूं के सपा सांसद आदित्य यादव अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर आए थे। उन्होंने सभी विधनसभा क्षेत्र में बैठक कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसके साथ ही एसआइआर को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि इस कार्य में पूरी जिम्मेदारी के साथ लग जाएं और अपने अपने मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाकर बीएलओ को जमा करें। इसी दौरान जब वह बिसौली विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे थे।


    पार्टी में गुटबाजी को भांपते हुए सांसद ने कही थी यह बात, पार्टी कार्यकर्ता ले रहे सीख

     

    तभी उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं का मन भांपते हुए कहा था कि टिकट किसी एक को ही मिलना है। लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए हर किसी को कार्य करना होगा। अब उनका यही वीडियो इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रहा है। जिले में सपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस वीडियो अपने फेसबुक पर सकारात्मक राजनीति और कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए पोस्ट किया है। जिस पर लोगों ने हजारों लाइक और कमेंट किए हैं।

    सपा सांसद के निजी सचिव अनिल गोस्वामी ने बताया कि बिसौली विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान सांसद ने यह बात कही थी। इसे कार्यकर्ता सकारात्मकता और पार्टी को मजबूत करने के तौर पर ले रहे हैं।