संवाद सूत्र, सिलहरी। बरेली-बदायूं हाईवे पर विजय नगला के नजदीक सोमवार तड़के एक रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और खाई में जाकर पलट गई, जिसमें पांच यात्री घायल हो गए। एक महिला को गंभीर चोट आई है। उसे बरेली रेफर कर दिया गया है। बाकी घायल अपने-अपने घर चले गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसा सोमवार तड़के करीब चार बजे हुआ। उस दौरान पीलीभीत डिपो की एक रोडवेज बस बदायूं होते हुए मथुरा जा रही थी। बताया जा रहा है कि उसमें करीब 25 यात्री सवार थे। यह रोडवेज बस बदायूं बरेली हाईवे पर बिनावर थाना क्षेत्र में विजय नगला के ढकिया मंदिर के नजदीक पहुंची थी। उस दौरान सड़क किनारे खेत से कुछ किसान अपना ट्रैक्टर ट्राली हाईवे पर ला रहे थे।

जैसे ही उनका ट्रैक्टर ट्राली सड़क पर आया कि बरेली से आ रही रोडवेज बस उससे टकरा गई और अनियंत्रित होकर खाई में जाकर पलट गई। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सभी यात्री बाहर निकल आए लेकिन एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और चार यात्रियों को मामूली चोट आई। राहगीरों की सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई और घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया। वहां से महिला को बरेली रेफर कर दिया गया है।