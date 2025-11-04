बदायूं-बरेली हाईवे पर रोडवेज बस ने बुजुर्ग को कुचला, मौके पर हो गई मौत

जागरण संवाददाता, बदायूं। बरेली-बदायूं हाईवे पर मंगलवार दोपहर एक रोडवेज बस की टक्कर से 80 वर्षीय वृद्ध की मृत्यु हो गई। वह मलगांव के मोहनलाल के घर रिश्तेदारी में आए थे और यहां से लौटते समय यह हादसा हो गया। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया है और उसके चालक को भी पकड़ लिया है। वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव नवाबपुरा निवासी 80 वर्षीय मोर सिंह के परिवार में कोई व्यक्ति नहीं था। इससे वह करीब 25 साल से अपने फुफेरे भाई मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव रुखड़ा खौला में रह रहे थे। फुफेरे भाई का बेटा ज्ञानेंद्र ही उनकी सेवा कर रहा था। बताया जा रहा है कि सोमवार को उन्होंने बिनावर थाना क्षेत्र के गांव मलगांव निवासी रिश्तेदार मोहनलाल के घर जाने की इच्छा जताई थी। इससे वह सोमवार को यहां चले आए थे और मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे रुखड़ा खौला लौट रहे थे।

वह मलगांव में ही सड़क पार कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार आई रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे को देखकर वहां तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक उनके शव की पहचान नहीं हो पाई।