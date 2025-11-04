Language
    बदायूं-बरेली हाईवे पर रोडवेज बस ने बुजुर्ग को कुचला, मौके पर हो गई मौत

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:37 PM (IST)

    बदायूं-बरेली हाईवे पर एक रोडवेज बस ने 80 वर्षीय वृद्ध को टक्कर मार दी, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। मृतक, मोर सिंह, मलगांव में रिश्तेदारी में आए थे और वापस लौटते समय यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। बरेली-बदायूं हाईवे पर मंगलवार दोपहर एक रोडवेज बस की टक्कर से 80 वर्षीय वृद्ध की मृत्यु हो गई। वह मलगांव के मोहनलाल के घर रिश्तेदारी में आए थे और यहां से लौटते समय यह हादसा हो गया। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया है और उसके चालक को भी पकड़ लिया है। वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव नवाबपुरा निवासी 80 वर्षीय मोर सिंह के परिवार में कोई व्यक्ति नहीं था। इससे वह करीब 25 साल से अपने फुफेरे भाई मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव रुखड़ा खौला में रह रहे थे। फुफेरे भाई का बेटा ज्ञानेंद्र ही उनकी सेवा कर रहा था। बताया जा रहा है कि सोमवार को उन्होंने बिनावर थाना क्षेत्र के गांव मलगांव निवासी रिश्तेदार मोहनलाल के घर जाने की इच्छा जताई थी। इससे वह सोमवार को यहां चले आए थे और मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे रुखड़ा खौला लौट रहे थे।

    वह मलगांव में ही सड़क पार कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार आई रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे को देखकर वहां तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक उनके शव की पहचान नहीं हो पाई।

    बाद में मोहनलाल के परिवार वाले वहां पहुंचे तब उन्होंने शव की पहचान की और रुखड़ा खौला के ज्ञानेंद्र को सूचना दी, जिससे वो भी मौके पर पहुंच गए। तब तक वहां पुलिस आ गई और रोडवेज बस को अपने कब्जे में ले लिया। उसके चालक को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि रोडवेज बस से हादसा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।