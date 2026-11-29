जागरण संवाददाता, बदायूं। नगर पंचायत कुंवरगांव के छह स्थानों पर सड़क और नाली निर्माण के साथ प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने की तैयारी है। दीनदयाल योजना के अंतर्गत इन विकास कार्यों के लिए शासन ने 1.06 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। प्रस्तावित कार्य पूरे होने पर नगर के अलग-अलग वार्डों में आवागमन और जल निकासी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

स्वीकृत कार्यों में छह स्थानों पर सीसी सड़क और नाली निर्माण के अलावा नगर पंचायत क्षेत्र में 25 पोल पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शामिल है। इन कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 6 लाख 22 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है।

पहली किस्त हुई जााारी अब पहली किस्त जारी होने के बाद नगर पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के तहत वार्ड दो में प्रेमपाल के मकान से जगदीश के मकान तक सीसी सड़क और नाली बनाई जाएगी। इसी वार्ड में गोविंद के सेलर से दुर्गा भगतजी के मकान तक तथा सोहनलाल के मकान से झब्बू मिस्त्री के मकान तक भी निर्माण कार्य कराया जाएगा। वार्ड एक में हरद्वारी के मकान से खेमकरण के मकान तक सड़क और नाली बनेगी। वार्ड तीन में हरगोविंद के मकान से हर्षित के मकान तक सीसी सड़क और नाली निर्माण प्रस्तावित है।

छह स्थानों पर सीसी सड़क और नाली निर्माण से सुधरेगी आवागमन व जल निकासी की व्यवस्था वहीं, वार्ड छह में आंवला-बदायूं रोड से सीसी रोड तक सड़क और नाली बनाई जाएगी। इसके अलावा नगर पंचायत क्षेत्र में 25 पोल पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इन कार्यों से संबंधित मोहल्लों में कच्चे और क्षतिग्रस्त रास्तों की समस्या दूर होने के साथ बारिश के दौरान जलभराव से भी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, प्रमुख रास्तों और मोहल्लों में प्रकाश व्यवस्था बेहतर होगी।