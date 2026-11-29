जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कोहरे के मौसम को देखते हुए उत्तर रेलवे मुख्यालय ने परिचालन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कई पैसेंजर ट्रेनों को तीन महीने के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया है।

बड़ौदा हाउस नई दिल्ली से जारी आदेश के तहत एक दिसंबर से 28 फरवरी तक मुरादाबाद मंडल की कुल दस पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिनमें शाहजहांपुर स्टेशन से संचालित होने वाली छह प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं।

इस रूट पर होगी परेशानी

शाहजहांपुर से लखनऊ, बालामऊ और सीतापुर सिटी के बीच चलने वाले दैनिक यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। निरस्त की गई ट्रेनों में लखनऊ-शाहजहांपुर पैसेंजर, शाहजहांपुर-लखनऊ पैसेंजर, बालामऊ-शाहजहांपुर पैसेंजर, शाहजहांपुर-बालामऊ पैसेंजर, सीतापुर सिटी-शाहजहांपुर और शाहजहांपुर-सीतापुर सिटी शामिल हैं। इन ट्रेनों के बंद होने से रोजाना अप-डाउन करने वाले यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो जाएगा।