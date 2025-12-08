Language
    स्टेट हाईवे-126 के चौड़ीकरण को सरकार की मंजूरी, 41.26 करोड़ ₹ से दातागंज-शाहजहांपुर बॉर्डर तक हाेगा विकास

    By Ankit Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:26 PM (IST)

    दातागंज से शाहजहांपुर बॉर्डर तक स्टेट हाईवे-126 के चौड़ीकरण को सरकार ने मंज़ूरी दे दी है। 41.26 करोड़ रुपये की लागत से 9.45 किमी हिस्से का विकास होगा, ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी जागरण। दातागंज। दातागंज से रामगंगा पुल पार शाहजहांपुर बार्डर तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को शासन ने हरी झंडी दे दी है। पुवायां-तिलहर–दातागंज–बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-126) के अवशेष 9.45 किमी हिस्से के कार्य पर कुल 41 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार ने पहली किश्त के रूप में 8.25 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

    स्टेट हाईवे-126 के 9.45 किमी अवशेष भाग को टू लेन विद पेव्ड शोल्डर मंजूरी


    वर्तमान में यह स्टेट हाइवे सात मीटर चौड़ा है, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद इसकी चौड़ाई 10 मीटर कर दी जाएगी। इससे मार्ग पर बढ़ते यातायात को सुगमता मिलेगी और बरेली, पुवायां, शाहजहांपुर तथा लखनऊ जाने वालों को सीधा लाभ मिलेगा। बदायूं से दातागंज तक चौड़ीकरण स्वीकृत हो चुका है और उसका टेंडर जारी है। नए आदेश के साथ पूरा मार्ग टू लेन विद पेव्ड शोल्डर व्यवस्था में बदला जाएगा। 

    टेंडर प्रक्रिया जल्द होगी पूरी

    शासन के आदेश के अनुसार प्रमुख अभियंता विकास लोक निर्माण विभाग को टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने और कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में लंबे समय से इस मार्ग के सुधार की मांग उठ रही थी। मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। मार्ग के चौड़ीकरण से दातागंज क्षेत्र में छोटे व्यवसायों और रोजगार में वृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ट्रैफिक बढ़ने पर सड़क किनारे खानपान, मरम्मत, दुकानों और सेवाओं से जुड़े कामों में स्थानीय लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं।




    मार्ग के अवशेष हिस्से को चौड़ा करने की स्वीकृति मिल गई है। इससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। निर्माण जल्द शुरू कराया जाए, इसके लिए संबंधित अधिकारियों से कहा गया है। - राजीव कुमार सिंह, विधायक दातागंज