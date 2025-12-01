जागरण संवाददाता, बदायूं। म्याऊं-अलापुर मार्ग पर सोमवार शाम एक तेज रफ्तार पिकअप में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर सवार एक युवक की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप व उसके चालक को पकड़ लिया है। युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।

35 वर्षीय विनोद कुमार पुत्र छोटे लाल अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा म्याऊं का रहने वाला था। वह सोमवार शाम बाइक लेकर अलापुर कस्बा आ रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी बाइक रास्ते में पहुंची थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे को देखकर वहां तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई।