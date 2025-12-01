तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से युवक की मौत, पुलिस ने चालक और गाड़ी को कब्जे में ले लिया
एक दुखद घटना में, तेज रफ्तार पिकअप ट्रक की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है और लोग तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के खतरों के प्रति चिंतित हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। म्याऊं-अलापुर मार्ग पर सोमवार शाम एक तेज रफ्तार पिकअप में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर सवार एक युवक की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप व उसके चालक को पकड़ लिया है। युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
35 वर्षीय विनोद कुमार पुत्र छोटे लाल अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा म्याऊं का रहने वाला था। वह सोमवार शाम बाइक लेकर अलापुर कस्बा आ रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी बाइक रास्ते में पहुंची थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे को देखकर वहां तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई।
उनकी सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तत्काल घायल युवक को जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसकी सूचना पर युवक के स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने पिकअप और उसके चालक को पकड़ लिया है। एसओ उदयवीर सिंह ने बताया कि हादसे में एक युवक की मृत्यु हुई है। इसमें चालक और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। इसमें स्वजन की तहरीर के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
