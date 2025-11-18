बदायूं के ढकिया में राशन वितरण में बड़ा खेल, पति-पत्नी की जोड़ी कर रही गड़बड़ी; BDO ने दिए कार्रवाई के आदेश
बदायूं के ढकिया गांव में राशन वितरण में भारी अनियमितता पाई गई। ग्रामीणों ने शिकायत की कि कोटेदार जितेंद्र सिंह मनमाने ढंग से राशन बांट रहे हैं और ड्राई राशन का वितरण भी नहीं हो रहा है। जांच में पता चला कि कोटेदार और ड्राई राशन उठाने वाली महिला पति-पत्नी हैं और मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं। BDO ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
संवाद सूत्र, सिलहरी। विकास खंड सलारपुर के ग्राम पंचायत ढकिया में उचित दर विक्रेता और स्वयं सहायता समूह द्वारा राशन वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी नितिन कुमार को बताया कि कोटेदार जितेंद्र सिंह द्वारा मनमाने ढंग से राशन वितरण किया जा रहा है। पात्रों को प्रतिमाह राशन उपलब्ध नहीं हो रहा, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
निरीक्षण में यह तथ्य भी सामने आया कि गर्भवती, धात्रियों एवं कुपोषित बच्चों को मिलने वाला ड्राई राशन, जिसका उठान संतोषी मां स्वयं सहायता समूह की सदस्य नीतू द्वारा किया जाता है, जो गांव में वितरित ही नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने बताया कि महीनों से यह लाभ वंचित लोगों तक नहीं पहुंच रहा। इससे भी चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि कोटेदार जितेंद्र सिंह और ड्राई राशन उठान करने वाली नीतू पति-पत्नी हैं, जो मिलकर राशन व्यवस्था में गोलमाल कर रहे हैं।
इसके अलावा कोटेदार द्वारा फैमिली आईडी एवं निर्वाचन से जुड़े कार्यों में भी कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ नितिन कुमार ने मौके पर ही निर्देश दिए कि समूह सदस्य नीतू से ड्राई राशन वितरण का कार्य तत्काल हटाया जाए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही कोटेदार जितेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए उप जिलाधिकारी को संस्तुति भेज दी गई है।
