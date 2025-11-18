बदायूं के ढकिया में राशन वितरण में बड़ा खेल, पति-पत्नी की जोड़ी कर रही गड़बड़ी; BDO ने दिए कार्रवाई के आदेश

संवाद सूत्र, स‍िलहरी। विकास खंड सलारपुर के ग्राम पंचायत ढकिया में उचित दर विक्रेता और स्वयं सहायता समूह द्वारा राशन वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी नितिन कुमार को बताया कि कोटेदार जितेंद्र सिंह द्वारा मनमाने ढंग से राशन वितरण किया जा रहा है। पात्रों को प्रतिमाह राशन उपलब्ध नहीं हो रहा, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

निरीक्षण में यह तथ्य भी सामने आया कि गर्भवती, धात्रियों एवं कुपोषित बच्चों को मिलने वाला ड्राई राशन, जिसका उठान संतोषी मां स्वयं सहायता समूह की सदस्य नीतू द्वारा किया जाता है, जो गांव में वितरित ही नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने बताया कि महीनों से यह लाभ वंचित लोगों तक नहीं पहुंच रहा। इससे भी चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि कोटेदार जितेंद्र सिंह और ड्राई राशन उठान करने वाली नीतू पति-पत्नी हैं, जो मिलकर राशन व्यवस्था में गोलमाल कर रहे हैं।