बदायूं में राशन विक्रेता ने बेच दिया गरीबों का 94 क्विंटल सरकारी अनाज, FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, बदायूं। गरीबों को वितरित कराया जाने वाला अनाज ही कोटेदार बेचकर खा गया। जब उसकी दुकान का निरीक्षण किया गया तो उसकी दुकान में 94 क्विंटल अनाज गायब पाया गया। पूर्ति निरीक्षक ने उसकी दुकान पर मिले सामान को कब्जे में लेकर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है।

मामला उझानी ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुआंडांडा का है। यहां का राशन विक्रेता अरविंद कुमार है। पूर्ति निरीक्षक योगेंद्र पाल के अनुसार उन्होंने एक नवंबर को कुआंडांडा की सरकारी दुकान का निरीक्षण किया था। वह उस दिन अचानक दुकान पर पहुंच गए थे और उन्होंने दुकान का सत्यापन किया। वहां किसी प्रकार के अभिलेख नहीं मिले, लेकिन केवल ईपास मशीन ही उपलब्ध पाई गई।

उसके अनुसार दुकान में 52.87 क्विंटल चावल और 42.46 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था, लेकिन उसकी दुकान में सरकारी अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। जब इसके बारे में उचित दर विक्रेता अरविंद कुमार से जानकारी ली गई तो वह कोई ठोस जवाब भी नहीं दे पाया और न ही कोई दूसरी जगह अनाज रखा था। इससे पता चल गया कि कोटेदार में सरकारी अनाज को ही कालाबाजारी करके बेच दिया।