प्राचार्य डा. एनसी प्रजापति को जानकारी दी तो उनका जवाब था कि सोमवार को प्रकरण देखेंगे। रामसेवक गुप्ता सात जून को दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्वजन के अनुसार दिल्ली में उपचार कराया मगर सुधार नहीं हुआ। 30 जून को उन्हें स्थानीय राजकीय मेडिकल कालेज में रेफर करा लिया। एक सप्ताह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी इसलिए वेंटीलेटर पर रखा गया।

Rat Case Badaun : बदायूं में चूहों ने कुतर दिए वेंटीलेटर पर रखे मरीज के अंग; सोता रहा ICU स्टाफ

Your browser does not support the audio element.