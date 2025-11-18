संवाद सूत्र, इस्लामनगर। थाना क्षेत्र में बिल्सी मार्ग पर स्थित एक बारात घर में अश्लील धंधा चल रहा था। मंगलवार दोपहर पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर बारात घर में छापा मारा और यहां से दो प्रेमी जोड़े पकड़े गए। पुलिस उन्हें थाने ले गई, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन इस छापामारी के दौरान बारात घर मालिक मौके से फरार हो गया।

मंगलवार दोपहर के समय थाना पुलिस को सूचना मिली कि इस्लामनगर कस्बे में बिल्सी मार्ग पर स्थित बारात घर में अश्लील धंधा चल रहा है। यहां कुछ लड़के लड़कियां आए हुए हैं और बारात घर में बने कमरों में ठहरे हैं। यह सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बारात घर को चारो ओर से घेर लिया, लेकिन बारात घर मालिक किसी तरह वहां से बचकर भाग गया।

उसके बाद पुलिस ने एक-एक कमरों की तलाशी ली। एक कमरे में एक युवक युवती और दूसरे कमरे में एक पुरुष व बुर्का पहने एक महिला मौजूद मिली। यह देखकर बारात घर के सामने तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने पकड़े गए प्रेमी जोड़े के वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अक्सर प्रेमी जोड़े आते रहते हैं। बारात घर में कई कमरे बने हुए हैं, जिन्हें उनका मालिक किराये पर उठा देता है।