    बारात घर में चल रहा था देह व्‍यापार! पुलिस ने मारा छापा तो इस हाल में म‍िले युवक-युवती

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    पुलिस ने एक बारात घर पर छापा मारकर देह व्यापार का खुलासा किया। छापेमारी में युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।

    संवाद सूत्र, इस्लामनगर। थाना क्षेत्र में बिल्सी मार्ग पर स्थित एक बारात घर में अश्लील धंधा चल रहा था। मंगलवार दोपहर पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर बारात घर में छापा मारा और यहां से दो प्रेमी जोड़े पकड़े गए। पुलिस उन्हें थाने ले गई, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन इस छापामारी के दौरान बारात घर मालिक मौके से फरार हो गया।

    मंगलवार दोपहर के समय थाना पुलिस को सूचना मिली कि इस्लामनगर कस्बे में बिल्सी मार्ग पर स्थित बारात घर में अश्लील धंधा चल रहा है। यहां कुछ लड़के लड़कियां आए हुए हैं और बारात घर में बने कमरों में ठहरे हैं। यह सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बारात घर को चारो ओर से घेर लिया, लेकिन बारात घर मालिक किसी तरह वहां से बचकर भाग गया।

    उसके बाद पुलिस ने एक-एक कमरों की तलाशी ली। एक कमरे में एक युवक युवती और दूसरे कमरे में एक पुरुष व बुर्का पहने एक महिला मौजूद मिली। यह देखकर बारात घर के सामने तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने पकड़े गए प्रेमी जोड़े के वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अक्सर प्रेमी जोड़े आते रहते हैं। बारात घर में कई कमरे बने हुए हैं, जिन्हें उनका मालिक किराये पर उठा देता है।

    देर शाम पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सूचना देकर पुलिस ने प्रेमी जोड़ों के परिवार वालों को भी थाने बुला लिया और देर शाम प्रेमी जोड़ों को उनके हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि बारात घर में दो प्रेमी जोड़े मिले हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बरात घर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।