Badaun News: बंदूक के साथ युवक का टशन, फोटो वायरल होने पर पुलिस जांच शुरू

जागरण संवाददाता, बदायूं। कुंवरगांव थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक का बंदूक के साथ टशन दिखाते हुए फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। प्रसारित फोटो को एक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि युवक बंदूक के दम पर क्षेत्र में दहशत फैला रहा है। मामला सामने आते ही थाना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जांच



पुलिस के अनुसार प्रसारित फोटो कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव बाबट निवासी टीटू पटेल का बताया जा रहा है। उक्त फोटो युवक ने अपनी फेसबुक आईडी से साझा किया था, जो बाद में अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी से फैल गया। शनिवार को पुलिस टीम ने गांव पहुंचकर युवक के घर पर दबिश दी, लेकिन वह मौके पर नहीं मिला। फोटो प्रसारित करने वाला युवक पूर्व में बिजली विभाग में संविदाकर्मी रह चुका है। उसके खिलाफ घोटाले का मामला सिद्ध होने के बाद विभाग ने उसकी संविदा समाप्त कर दी थी। इस संबंध में कुंवरगांव थानाध्यक्ष राजेश कौशिक ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। युवक की तलाश जारी है और जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।