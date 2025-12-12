OTS Scheme: बदायूं के सैदपुर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, ओटीएस कैंप में दो लाख से अधिक की वसूली

संवाद सूत्र, सैदपुर। बिजली उपभोक्ताओं को भारी राहत देने के उद्देश्य से विद्युत विभाग द्वारा एक दिसंबर से लागू की गई एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत साबित हो रही है। गुरुवार को कस्बा स्थित विद्युत उपकेंद्र पर लगाए गए कैंप में सुबह कोहरा और सर्दी के बावजूद उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई। सुबह से ही उपभोक्ताओं ने ओटीएस के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, हालांकि दोपहर बाद कैंप थोड़ा धीमा रहा।

कैंप के दौरान लगभग 20 बकायादारों ने ओटीएस रजिस्ट्रेशन कराया। अधिकारियों के अनुसार दिनभर में करीब दो लाख पच्चीस हजार रुपये की वसूली हुई। इस बीच उपकेंद्र पर उपभोक्ता मोहम्मद हनीफ की पत्नी भी पहुंचीं। उन्होंने बताया कि यह कनेक्शन उनका नहीं है और उनके पति की वर्षों पहले मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद उनके नाम 2,75,133 रुपये का बकाया दिखाया गया था।

अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्हें ओटीएस योजना के तहत 2,08,721 रुपये की बड़ी छूट मिली, जिसके बाद उन्होंने केवल 66,412 रुपये जमा किए। इसी तरह अन्य कई उपभोक्ताओं ने भी लाखों के बकाया बिल आने की शिकायत की। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने कभी कनेक्शन ही नहीं कराए, जो एक गंभीर मामला बन गया है। दोपहर बाद अधीक्षक अभियंता चंद्र शेखर और अधिशासी अभियंता नरेन्द्र सिंह उपकेंद्र पहुंचे। उन्होंने एसडीओ जयप्रकाश राजपूत और अवर अभियंता रामस्वरूप से वसूली की जानकारी ली और तेजी लाने के निर्देश दिए।