बदायूं में मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, दो के खिलाफ FIR

जागरण संवाददाता, बदायूं। हजरतपुर थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के गांव वमनपुरा निवासी गौतम ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

उनका कहना है कि दियोचरी गांव निवासी राघवेंद्र यादव और ओमवीर यादव ने अपने-अपने फेसबुक अकाउंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक फोटो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ फोटो प्रसारित किया है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और इससे इससे बैमनस्यता उत्पन्न हो रही है।