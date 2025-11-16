बदायूं में मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, दो के खिलाफ FIR
बदायूं के हजरतपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वमनपुरा गांव के गौतम ने आरोप लगाया कि राघवेंद्र यादव और ओमवीर यादव ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और वैमनस्यता फैलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। हजरतपुर थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के गांव वमनपुरा निवासी गौतम ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
उनका कहना है कि दियोचरी गांव निवासी राघवेंद्र यादव और ओमवीर यादव ने अपने-अपने फेसबुक अकाउंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक फोटो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ फोटो प्रसारित किया है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और इससे इससे बैमनस्यता उत्पन्न हो रही है।
तमाम लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है। इसको लेकर तमाम लोगों ने रोष जताया है। उन्होंने संबंध में शिकायत की तो आरोपितों गाली गलौज कर दी और उन्हें धमकी दी।
इस संबंध में उन्होंने दोनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है और पुलिस ने भी आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। एसओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
