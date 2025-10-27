बदायूं में किन्नर के घर डकैती करने वाले नौ बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, ज्वैलरी और आठ लाख रुपये बरामद

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के फैजगंज बेहटा इलाके में किन्नर के घर में डकैती डालने वाले नौ बदमाश रविवार रात पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। उनके पास से सोने चांदी के जेवर और आठ लाख की नकदी बरामद हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी चार दिन पहले बदमाशों ने ओरछी चौराहे पर स्थित टीना किन्नर के घर में डकैती डाली थी। हालांकि पुलिस उसको चोरी बता रही थी और पुलिस ने चोरी में ही प्राथमिकी दर्ज की थी। उसके बाद से पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी और बदमाशों को तलाश कर रही थी। रविवार रात पुलिस ने गनगोली तिराहे के नजदीक बदमाशों की घेराबंदी की।

इसी दौरान नौ बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। दो बदमाशों को पैर में गोली लगी है। उन्होंने अपने नाम अमरोहा जिले के थाना नौगवा सादात के गांव खेड़ा अपरोला निवासी नाजिम और गजरौला थाना क्षेत्र के गांव करमल्लीपुर तैय्यब बताए।