बदायूं में किन्नर के घर डकैती करने वाले नौ बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, ज्वैलरी और आठ लाख रुपये बरामद
बदायूं के फैजगंज बेहटा इलाके में किन्नर के घर डकैती डालने वाले नौ बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। पुलिस ने उनके पास से सोने-चांदी के जेवर और आठ लाख रुपये की नकदी बरामद की है। बदमाशों ने ओरछी चौराहे पर स्थित टीना किन्नर के घर में डकैती डाली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के फैजगंज बेहटा इलाके में किन्नर के घर में डकैती डालने वाले नौ बदमाश रविवार रात पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। उनके पास से सोने चांदी के जेवर और आठ लाख की नकदी बरामद हुई है।
अभी चार दिन पहले बदमाशों ने ओरछी चौराहे पर स्थित टीना किन्नर के घर में डकैती डाली थी। हालांकि पुलिस उसको चोरी बता रही थी और पुलिस ने चोरी में ही प्राथमिकी दर्ज की थी। उसके बाद से पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी और बदमाशों को तलाश कर रही थी। रविवार रात पुलिस ने गनगोली तिराहे के नजदीक बदमाशों की घेराबंदी की।
इसी दौरान नौ बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। दो बदमाशों को पैर में गोली लगी है। उन्होंने अपने नाम अमरोहा जिले के थाना नौगवा सादात के गांव खेड़ा अपरोला निवासी नाजिम और गजरौला थाना क्षेत्र के गांव करमल्लीपुर तैय्यब बताए।
उनके अलावा संभल के चंदौसी निवासी अरविंद गौतम, अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर निवासी मोईन, बहजोई निवासी अशफाक उर्फ कांति, नदीम, शिब्बू उर्फ सोएब, फुरकान उर्फ फकरुद्दीन और सोहेल पकड़े गए हैं। इनके पास से 700 ग्राम सोना चांदी और करीब आठ लाख रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है।
