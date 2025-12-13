बदायूं–मुरादाबाद और बदायूं–बिजनौर मार्ग चौड़ीकरण व बाईपास निर्माण जरूरी, सांसद आदित्य यादव ने लोकसभा में सड़क समस्या उठाईं

जागरण संवाददाता, बदायूं। समाजवादी पार्टी के बदायूं लोकसभा सांसद आदित्य यादव ने शीतकालीन सत्र के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को सदन में उठाया। कहा कि बदायूं–मुरादाबाद एवं बदायूं–बिजनौर मुख्य मार्गों के चौड़ीकरण तथा वजीरगंज, बिसौली और बिल्सी में बाईपास निर्माण की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। सांसद आदित्य यादव ने सदन में अपने संबोधन से सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोकसभा में बोले सांसद आदित्य यादव, जिले के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया

सांसद ने कहा कि बदायूं से मुरादाबाद मार्ग पर नगर पंचायत वजीरगंज और नगर पालिका बिसौली स्थित हैं, जहां घनी आबादी और भारी यातायात के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी प्रकार बदायूं–बिजनौर मार्ग पर नगर पालिका बिल्सी भी लगातार जाम की समस्या से जूझ रहा है। सांसद ने बताया कि इन तीनों कस्बों में बाईपास का निर्माण होने से न केवल यातायात सुचारू होगा बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों और स्थानीय नागरिकों को भी राहत मिलेगी।