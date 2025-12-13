बदायूं–मुरादाबाद और बदायूं–बिजनौर मार्ग चौड़ीकरण व बाईपास निर्माण जरूरी, सांसद आदित्य यादव ने लोकसभा में सड़क समस्या उठाईं
समाजवादी पार्टी के बदायूं लोकसभा सांसद आदित्य यादव ने शीतकालीन सत्र के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को सदन में उठाया। उन्होंने बदायूं– ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। समाजवादी पार्टी के बदायूं लोकसभा सांसद आदित्य यादव ने शीतकालीन सत्र के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को सदन में उठाया। कहा कि बदायूं–मुरादाबाद एवं बदायूं–बिजनौर मुख्य मार्गों के चौड़ीकरण तथा वजीरगंज, बिसौली और बिल्सी में बाईपास निर्माण की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। सांसद आदित्य यादव ने सदन में अपने संबोधन से सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया।
लोकसभा में बोले सांसद आदित्य यादव, जिले के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया
सांसद ने कहा कि बदायूं से मुरादाबाद मार्ग पर नगर पंचायत वजीरगंज और नगर पालिका बिसौली स्थित हैं, जहां घनी आबादी और भारी यातायात के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी प्रकार बदायूं–बिजनौर मार्ग पर नगर पालिका बिल्सी भी लगातार जाम की समस्या से जूझ रहा है। सांसद ने बताया कि इन तीनों कस्बों में बाईपास का निर्माण होने से न केवल यातायात सुचारू होगा बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों और स्थानीय नागरिकों को भी राहत मिलेगी।
इन रास्तों पर होते हैं सबसे अधिक हादसे
सांसद ने सदन को अवगत कराया कि इन मार्गों पर वाहनों का दबाव अधिक होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कुछ समय पहले इसी मार्ग पर एक ही गांव के पांच लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ऐसी घटनाएं इन मार्गों के चौड़ीकरण और वैकल्पिक बाईपास निर्माण की आवश्यकता को और भी मजबूती से रेखांकित करती हैं। सांसद आदित्य यादव ने सरकार से आग्रह किया कि जनहित को देखते हुए इन दोनों मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण और वजीरगंज, बिसौली तथा बिल्सी में बाईपास निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।