संवाद सूत्र, म्याऊं। अलापुर थाना क्षेत्र में छह बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई। यह मामला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की एक महिला की 14 साल पहले शादी हुई थी। उसके छह बच्चे हैं। कुछ समय पहले उसकी इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हुई थी और बाद में उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दो दिन पहले महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।

मह‍िला के पति ने बताया है कि उसकी पत्नी इंटरनेट मीडिया पर रील्स बनाती थी। उसकी आईडी पर हजारों फॉलोवर हैं। वह एक बेटे और दो बेटियों को ले गई है और तीन बच्चों को छोड़ गई है। उसने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एसओ उदयवीर सिंह ने बताया है कि महिला को तलाश कराया जा रहा है।

उधर, कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव बावट से एक महिला अपने घर से चली गई। महिला के पति ने थाने आकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई है। गांव निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि वह नोएडा में रहकर काम करता है। गांव में उसकी पत्नी 18 नवंबर की दोपहर को घर से वजीरगंज के लिए निकली थी। वह अपनी बेटी के जूते बदलने के लिए वजीरगंज दुकान पर जाने की बात कहकर निकली थी और तब से वह वापस नहीं लौटी है।