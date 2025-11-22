Badaun News: लापता आठ साल के बच्चे की हत्या, प्लाट में लाश देखकर फैली इलाके में सनसनी!

जागरण संवाददाता, बदायूं। उझानी कस्बे के नझियाई मोहल्ले में एक आठ वर्षीय बालक की हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह एक खाली प्लाट में उसका शव पड़ा मिला।

बदायूं में लापता बालक की हत्या, प्लाट में पड़ा मिला शव



उझनी निवासी आठ वर्षीय सुभान पुत्र अंबर 16 नवंबर को अपने घर के सामने से खेलते समय अचानक लापता हो गया था। उसके बाद से स्वजन लगातार उसे तलाश कर रहे थे। उन्होंने कोतवाली में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। इसके बाद भी बालक का कुछ पता नहीं चला।