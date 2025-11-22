Badaun News: लापता आठ साल के बच्चे की हत्या, प्लाट में लाश देखकर फैली इलाके में सनसनी!
बदायूं के उझानी कस्बे में एक आठ साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। सुभान नाम का यह बच्चा 16 नवंबर को लापता हो गया था। शनिवार की सुबह उसका शव एक खाली प्लाट में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आशंका है कि किसी करीबी ने ही बच्चे की हत्या की है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। उझानी कस्बे के नझियाई मोहल्ले में एक आठ वर्षीय बालक की हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह एक खाली प्लाट में उसका शव पड़ा मिला।
उझनी निवासी आठ वर्षीय सुभान पुत्र अंबर 16 नवंबर को अपने घर के सामने से खेलते समय अचानक लापता हो गया था। उसके बाद से स्वजन लगातार उसे तलाश कर रहे थे। उन्होंने कोतवाली में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। इसके बाद भी बालक का कुछ पता नहीं चला।
सुबह शव देखकर पुलिस को दी सूचना
शनिवार सुबह घर के नजदीक ही एक प्लाट में उसका शव पड़ा मिला। सुबह लोगों ने उसके शव को देखकर पुलिस को सूचना दी जिससे पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी नजदीकी व्यक्ति ने उसकी हत्या की है।
