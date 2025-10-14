मौलाना तौकीर के भतीजे ने ब्याज समेत जमा किया कर्ज

जागरण संवाददाता, बदायूं। बरेली में बवाल कराने के आरोपित मौलाना तौकीर के भतीजे ने सोमवार को बदायूं आकर बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति रसूलपुर पुठी के कर्ज को मय ब्याज जमा कर दिया है। चार दिन पहले नोटिस चस्पा कर 15 दिन में ऋण जमा करने का समय दिया गया था। इस पर सोमवार भतीजे शाह नबाज ने कुल 30522 रुपये जमा कराए हैं।

मौलाना तौकीर रजा मूलरूप से बदायूं के करतौली के रहने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 1989-90 में तौकीर रजा ने बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति रसूलपुर पुठी से उर्वरक के लिए 5055 रुपये कर्ज लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस कर्ज को वापस नही किया। लेकिन मौलाना तौकीर द्वारा जब बरेली में बवाल कराया गया और वह जेल गया। इसके बाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जेके सक्सेना को इस ऋण की जानकारी मिली।

इस पर उन्होंने दोबारा फाइल खुलवाई और मामले की जांच के निर्देश दिए। जिला सहकारी बैंक के मैनेजर राजीव कुमार ने बताया कि 5055 के लिए गए कर्ज पर 30 जून 28,346 रुपये का ब्याज हो चुका है। पिछले गुरुवार को बैंक और समिति की टीम ने मौलाना तौकीर के बरेली के आला हजरत के निकट बिहारीपुर ढाल स्थित घर पहुंच कर समिति का बकाया संबंधित नोटिस चस्पा कर दिया है। जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था।