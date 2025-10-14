Language
    मौलाना तौकीर के भतीजे ने ब्याज समेत जमा किया कर्ज

    By Ankit Gupta Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:18 AM (IST)

    देवबंद से खबर है कि मौलाना तौकीर के भतीजे ने ब्याज सहित अपना कर्ज चुका दिया है। सूत्रों के अनुसार, यह फैसला विवादों से बचने के लिए लिया गया है। कर्ज की राशि और ब्याज की जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। बरेली में बवाल कराने के आरोपित मौलाना तौकीर के भतीजे ने सोमवार को बदायूं आकर बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति रसूलपुर पुठी के कर्ज को मय ब्याज जमा कर दिया है। चार दिन पहले नोटिस चस्पा कर 15 दिन में ऋण जमा करने का समय दिया गया था। इस पर सोमवार भतीजे शाह नबाज ने कुल 30522 रुपये जमा कराए हैं।

    मौलाना तौकीर रजा मूलरूप से बदायूं के करतौली के रहने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 1989-90 में तौकीर रजा ने बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति रसूलपुर पुठी से उर्वरक के लिए 5055 रुपये कर्ज लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस कर्ज को वापस नही किया। लेकिन मौलाना तौकीर द्वारा जब बरेली में बवाल कराया गया और वह जेल गया। इसके बाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जेके सक्सेना को इस ऋण की जानकारी मिली।

    इस पर उन्होंने दोबारा फाइल खुलवाई और मामले की जांच के निर्देश दिए। जिला सहकारी बैंक के मैनेजर राजीव कुमार ने बताया कि 5055 के लिए गए कर्ज पर 30 जून 28,346 रुपये का ब्याज हो चुका है। पिछले गुरुवार को बैंक और समिति की टीम ने मौलाना तौकीर के बरेली के आला हजरत के निकट बिहारीपुर ढाल स्थित घर पहुंच कर समिति का बकाया संबंधित नोटिस चस्पा कर दिया है। जिसमें 15 दिन का समय दिया गया था।

    इसके बाद सोमवार को मौलाना के भतीजे शाह नबाज बदायूं आए। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। समिति के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें 5055 पर अब तक ब्याज मिलाकर कुल 30522 रुपये बने हैं। जिसे शाहनबाज ने चुकता कर दिया गया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जेके सक्सेना ने बताया कि शाह नबाज ने कुल 30522 रुपये जमा कर दिए हैं।