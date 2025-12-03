संवाद सूत्र, सिलहरी। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर में बुधवार सुबह एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। इसकी सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। दोपहर के समय पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बरेली जिले में सिरौली थाना क्षेत्र के गांव संतपुर निवासी फूल सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब एक साल पहले अपनी बेटी 22 वर्षीय लक्ष्मी की शादी मुजाहिदपुर गांव के सतेंद्र के साथ की थी। शादी के कुछ समय तक सबकुछ ठीकठाक रहा लेकिन बाद में ससुराल वालों ने लक्ष्मी को परेशान करना शुरू कर दिया। वह दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे। उसका उत्पीड़न करते थे। इससे लक्ष्मी भी काफी परेशान थी।

बुधवार सुबह करीब सात बजे उन्हें सूचना मिली कि लक्ष्मी की मृत्यु हो गई है। इससे वह अपने परिवार के लोगों के साथ मुजाहिदपुर गांव पहुंच गए। उन्होंने ससुराल वालों पर लक्ष्मी की मारपीटकर हत्या का आरोप लगाया और थाना पुलिस को सूचना दी, जिससे सिविल लाइंस थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई। तब तक लोगों ने विवाहिता का शव फंदे से उतार लिया था।