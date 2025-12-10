जागरण संवाददाता, बदायूं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पटना एयरपोर्ट से निकलते समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ फोटो पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अब जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर अखिलेश पूछ रहे थे कि लड्डू कब खिला रहे हैं। हमने जवाब दिया कि 14 नवंबर को बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, तब खिलाएंगे। तब से लड्डू लेकर अखिलेश यादव को ढूंढ रहा हूं, मगर वे मिल नहीं रहे।

बुधवार को केशव मौर्य समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। बोले, अखिलेश यादव बिहार चुनाव में चारों खाने चित होकर लौटे हैं। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव में भाजपा पिछले चुनाव से भी अधिक सीटें जीतेगी।

वंदे मातरम पर कहा कि गठबंधन के लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। जनता ने गठबंधन के लोगों को विपक्ष की भूमिका में भेजा है परंतु, उनके दिमाग में सत्ता बसी हुई है। इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय पर मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर बैठक की।