    'लड्डू लेकर अखिलेश को ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहे अखिलेश', डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने क्‍यों कही ये बात?

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बदायूं में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वह लड्डू लेकर उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अखिलेश मिल नहीं रहे। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बदायूं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पटना एयरपोर्ट से निकलते समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ फोटो पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अब जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर अखिलेश पूछ रहे थे कि लड्डू कब खिला रहे हैं। हमने जवाब दिया कि 14 नवंबर को बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, तब खिलाएंगे। तब से लड्डू लेकर अखिलेश यादव को ढूंढ रहा हूं, मगर वे मिल नहीं रहे।

    बुधवार को केशव मौर्य समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। बोले, अखिलेश यादव बिहार चुनाव में चारों खाने चित होकर लौटे हैं। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव में भाजपा पिछले चुनाव से भी अधिक सीटें जीतेगी।

    वंदे मातरम पर कहा कि गठबंधन के लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। जनता ने गठबंधन के लोगों को विपक्ष की भूमिका में भेजा है परंतु, उनके दिमाग में सत्ता बसी हुई है। इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय पर मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर बैठक की।

    उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पुनरीक्षण अभियान लोकतंत्र मजबूत करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रह जाए और मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी हो। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव और जिम्मेदारी के साथ घर-घर जाकर इस अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दे।