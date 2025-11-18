Language
    कर्नाटक पुलिस ने चोरी के आभूषणों की बरामदगी के लिए बदायूं में सराफा बाजार में की छापामारी, हि‍रासत में लेकर की पूछताछ

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    कर्नाटक पुलिस ने बदायूं में सराफा व्यापारी की दुकान पर छापा मारा। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चोरी के जेवर बरामदगी के लिए ककराला और कादरचौक में भी छापामारी की गई। जांच अब भी जारी है और कार्रवाई तेज़ की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। एक बड़ी चोरी के मामले में कर्नाटक पुलिस पिछले दो दिन से लगातार शहर व आसपास इलाके में छापामारी कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने एक सर्राफा व्यापारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पुलिस जिन दो आरोपितों को लेकर आई है।

    उन्होंने यहां एक किलो से ज्यादा जेवर बेचे थे। अब पुलिस उनके माध्यम से जेवर बरामद कराने के प्रयास में है। इसके तहत पुलिस ने सराफा बाजार, ककराला और कादरचौक में भी छापामारी की। कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी थाने की पुलिस टीम सोमवार को बदायूं पहुंची थी। इस टीम में करीब 15 पुलिसकर्मी शामिल हैं और वह कर्नाटक से ही दो आरोपितों को लेकर बदायूं आए हैं।

    बताया जा रहा है कि उन्होंने बागलकोट जिले में चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। वह करीब एक किलो से ज्यादा जेवर चोरी करके ले गए थे। बाद में छानबीन के दौरान दोनों आरोपित पकड़े गए और फिर पुलिस उन्हें यहां ले आई। बाद में उनकी निशानदेही पर छापामारी शुरू कर दी गई।

    बताया जा रहा है कि उन्होंने शहर में मढ़ई चौक के नजदीक एक सराफा व्यापारी की दुकान पर जेवर बेचे थे। इससे पुलिस ने मंगलवार को सराफा व्यापारी को उठा लिया और उसे शहर कोतवाली ले गई, जहां उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। पुलिस ने सराफा व्यापारी से उसके द्वारा खरीदे गए जेवर मांगे हैं।

    हालांकि शाम तक व्यापारी वह जेवर उपलब्ध नहीं करा पाया। उससे देर शाम तक पूछताछ चलती रही। तब तक एक टीम ने ककराला और कादरचौक इलाके में भी छापामारी की। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इंस्पेक्टर संजय कुमार सिहं ने बताया कि कर्नाटक पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है।

     

