ककोड़ा मेला : आइए गंगा तीरे...बस गया तंबुओं का शहर, आज शुरू हो जाएगा मेला

जागरण संवाददाता, बदायूं। खत्म हुआ साल भर का इंतजार। जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर लगे रुहेलखंड के मिनी कुंभ मेला ककोड़ा सज चुका है। इस ककोड़ा मेले में तंबुओं का शहर बस गया है। कुछ व्यवस्थाएं अभी अधूरी हैं, लेकिन अंदर सजावट पूरी है। रास्ते में परेशान हो सकते हैं, लेकिन मेले के अंदर जगमगाहट है।

शाम ढलते ही रंग बिरंगी रोशनी से मेला जगमगा रहा है। अपने स्वजन के साथ मेला में प्रवास कर आप भी आस्था और श्रद्धा के इस संगम में डुबकी लगा सकते हैं। वहीं गंगा में जल की कमी अभी भी चुनौती बना हुआ है। जबकि सोमवार को ककोड़ा मेले का उदघाटन है। रविवार देर रात तक जिला पंचायत के कर्मचारी मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे रहे।

रेत की सफेद चादर पर तंबुओं के शहर की अनोखी छटा चारों ओर बिखरी हुई है। हजारों श्रद्धालु अपना-अपना डेरा जमा चुके हैं और हर हर गंगे के जयघोष के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि गंगा में जल की कमी अब भी बनी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान में परेशानी हो रही है।

श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि गंगा के प्रवाह को शीघ्र बढ़ाया जाए ताकि श्रद्धालु निर्भय होकर स्नान कर सकें। सुरक्षा की दृष्टि से गंगा तट पर बैरीकेडिंग की गई है और अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मेले का उद्घाटन सोमवार को होना है, जिसके लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मुख्य गेट बनकर तैयार कर दिया गया है। पूरे मेले में साउंड द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। स्वच्छता और प्लास्टिक का प्रयोग न हो इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है।

सांस्कृतिक मंच सज चुका है, जहां लोक कलाकार अपने कार्यक्रमों से श्रद्धालुओं का मनोरंजन करेंगे। विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां भी मेले में लग रही हैं। मीना बाजार में रंग-बिरंगी दुकानों की रौनक देखते ही बनती है। चाट, पकौड़ी, मूंगफली, पेठा और खुजले के ठेलों पर श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ रही है।

बाजार में मिट्टी के चूल्हे, धान की पूरी, सिलबट्टे और खिलौनों की बिक्री जोरों पर है। महिलाओं के लिए श्रृंगार व प्रसाधन सामग्री की दुकानें भी सजी हैं। देवोत्थान एकादशी पर्व के चलते मेले में गन्ने की खरीदारी भी चरम पर रही। श्रद्धालुओं ने प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानों से जमकर खरीदारी की।

भीड़ के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। मेले के मुख्य मार्ग पर बैरियर लगाए गए हैं और श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जा रहा है ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके। प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को आने-जाने या खरीदारी के दौरान असुविधा न हो। मेला ककोड़ा में इस समय श्रद्धा, आस्था, भक्ति और लोक संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। जैसे-जैसे देवोत्थान पर्व करीब आ रहा है, वैसे-वैसे श्रद्धालुओं का सैलाब और भी बढ़ता जा रहा है।

मेले में खूब बिक रहे चूल्हे गंगा किनारे महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं वहीं मनचलों और उठाईगीरों पर पैनी नजर रखने के लिए वाच टावर भी बनाए गए हैं। मेले में मुख्य मार्गों पर लगातार छिड़काव किया जा रहा है। मेले में मीना बाजार सजने लगा लगा है। कई दुकानें लग चुकी है। मेले में चूल्हे खूब बिक रहे हैं।