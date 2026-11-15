ककोड़ा मेला का 20 साल में बदल गया स्वरूप, बैलगाड़ी से लेकर चूल्हे तक चेंज हो गईं कई सुविधाएं

जागरण संवाददाता, बदायूं। मिनीकुंभ ककोड़ा मेला अब केवल मेला नहीं रहा। पिछले 20 साल में इस मेले का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। अब यह मेला लक्जरी हो गया है। यहां पहुंचने से लेकर रहने, खाने-पीने तक की सुविधाओं में बड़ा बदलाव आया है। जो श्रद्धालु पहले पैदल और बैलगाड़ी से मेला पहुंचते थे, अब वह ट्रैक्टर-ट्राली और कार से पहुंच रहे हैं।

पहले कई-कई दिन लग जाते थे। सारा इंतजाम करना पड़ता था। अब मेले में ही हर चीज मौजूद है। यहां न पानी की चिंता है और न खाने की परेशानी है। अब मेले में हर चीज मौजूद है। ककोड़ा मेला अब बदायूं की पहचान है। गंगा किनारे लगने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। पहले यह मेला श्रद्धा और कठिन तपस्या का प्रतीक माना जाता था। लोग घर से निकलते तो रास्ते की कठिनाइयों को भी पुण्य का हिस्सा मानते थे।

पैदल यात्रा, बैलगाड़ी की धीमी चाल, रास्ते में रुक-रुककर आनंद लेना, गंगा के पानी से काम चलाना, यही मेले की परंपरा थी लेकिन समय के साथ-साथ सब कुछ बदल गया। अब श्रद्धालु सुविधा के साथ आस्था को जोड़कर चल रहे हैं। पहले मेले में बैलगाड़ी से जाते थे, अब ट्रैक्टर-ट्राली से जाते हैं।

बैलगाड़ी में कई घंटे का सफर होता था, ट्रैक्टर-ट्रॉली एक घंटे में ही मेला पहुंचा देती है। इसके अलावा वे बाइक और कार से भी पहुंच रहे हैं। इस वजह से अब बुजुर्ग और बच्चे भी आसानी से मेले में आ रहे हैं, जो पहले कठिन यात्रा के कारण नहीं आ पाते थे। खानपान की व्यवस्था भी काफी बदल गई है। पहले मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था, अब गैस सिलिंडर पर खाना बनता है। पहले लकड़ी और उपले भी साथ जाते थे। अब गैस सिलिंडर साथ लेकर आते हैं।

मेले में होटल और ढाबे भी खुले हैं, जहां खाना मिल जाता है। जो लोग खाना नहीं बनाना चाहते, वे वहीं खा लेते हैं। पहले डेरा तंबू में रहने वाले लोग गंगा से जल भरकर लाते थे और वही पीते थे, लेकिन अब अपने डेरे पर ही नल लगा लेते हैं। पानी के लिए अब गंगा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

रहने के तरीके में आया बड़ा बदलाव इस मेले में रहने के तरीके में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले डेरे में कुर्सी-मेज का कोई इंतजाम नहीं था, अब सबके डेरों में कुर्सी-मेज मिलेंगी। पहले लोग दरी बिछाकर बैठते और सोते थे। अब डेरों में गद्दे, कुर्सी, मेज और चारपाई सब मिलेंगी। कुछ बड़े डेरों में तो टेंट के अंदर कालीन और सोफे तक लगे होते हैं। रात में रोशनी को जनरेटर और सोलर लाइट की व्यवस्था है।

अब मोबाइल चार्ज करने के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ता। पहले एक ही डेरे में काम चला लेते थे, लेकिन अब पुरुषों का अलग और महिलाओं का डेरा अलग रहता है। अब शौचालय तक की व्यवस्था हो रही है। खुलेगा 20 बेड का अस्थाई अस्पताल ककोड़ा मेला में हर साल की तरह इस बार भी अस्थाई अस्पताल खोला जाएगा। उसमें 20 बेड होंगे। उसी के हिसाब से डाक्टर, फार्मासिस्ट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। सबकी ड्यूटी आठ-आठ घंटे के हिसाब से लगाई जाएगी। उसमें सर्दी, बुखार, उल्टी-दस्त और चोट लगने जैसी सभी दवाएं मौजूद होंगी। यहां से मरीजों को रेफर करने के लिए एंबुलेंस लगाई गई हैं।