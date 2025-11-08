Language
    ककोड़ा मेला: परिवार गया, चोर आया! 5 लाख की चोरी की CCTV वीडियो

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:23 PM (IST)

    बदायूं के जवाहरपुरी मुहल्ले में चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपये के जेवर और सामान चुरा लिया। परिवार ककोड़ा मेला देखने गया था, तभी चोरों ने खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोरों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर के जवाहरपुरी मुहल्ले में चोरों ने एक घर को निशाना बना लिया। यह परिवार ककोड़ा मेला देखने गया था। चोरों ने इसी बात का फायदा उठाया और खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस गए और वहां से सोने चांदी के जेवर समेत करीब पांच लाख रुपये का सामान खंगाल कर ले गए।

    बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाले तीन चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। उसके आधार पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव गुराई निवासी ऋषिपाल सिंह उर्फ पप्पू का परिवार शहर के जवाहरपुरी मुहल्ले में पूर्व विधायक रामसेवक सिंह पटेल की कोठी के बराबर में रहता है। यहां उनका अपना मकान है।

    ऋषिपाल सिंह ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ का ककोड़ा मेला गंगा स्नान करने गए थे। यहां घर पर ताला पड़ा हुआ था। शुक्रवार को उनका परिवार ककोड़ा मेला देखकर लौटा था। जब वह अपने घर में ताला खोलकर घुसे तो सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। अलमारियां खुली पड़ी थीं। बक्सों का सामान भी इधर-उधर फैला पड़ा था।

    उनके घर से सोने चांदी के जेवर समेत करीब पांच लाख का सामान गायब था। यह देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे। उन्होंने तुरंत सिविल लाइंस थाना पुलिस को सूचना दी, जिससे जवाहरपुरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी।

    आसपास के घरों में जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उसमें तीन चोर दिखाई दिए। चोरों ने रात के दो बजे से लेकर तीन बजे के बीच घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के अनुसार दो चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे और एक चोर बाहर गली में खड़ा रहा। ऋषिपाल सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।

     

    इसकी सूचना पर पुलिस को मौके पर भेजा गया था। इसकी जांच कराई जा रही है। इसमें तहरीर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

    - नीरज कुमार, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस