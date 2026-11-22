जागरण संवाददाता, बदायूं। धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति के संगम मिनी कुंभ मेला ककोड़ा में इस बार खेलों का रंग पहले चढ़ेगा। परंपरागत रूप से गंगा स्नान के बाद होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताएं इस बार स्नान से पहले ही कराई जा रहीं हैं। सोमवार को मेला मैदान में वालीबाल, कबड्डी और दौड़ की रोमांचक स्पर्धाएं होंगी। सिर्फ ओपन बालक वर्ग के लिए आयोजित इन मुकाबलों में तीन सौ से अधिक खिलाड़ियों के उतरने की उम्मीद है।

मेला स्थल पर सोमवार को होने वाले खेल मुकाबलों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी अमित रिछारिया के अनुसार आयोजन स्थल पर मैदान को चिह्नित कर उसे समतल कराया गया है, साथ ही दौड़ प्रतियोगिता के लिए अलग से ट्रैक भी तैयार किया गया है।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका अधिकारियों का मानना है कि पहले गंगा स्नान के बाद मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती थी, जिससे खेलों के लिए तैयार किया गया मैदान खराब हो जाता था और आयोजन में कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें सामने आती थीं। इन्हीं परेशानियों से बचने और खिलाड़ियों को बेहतर माहौल देने के लिए इस बार गंगा स्नान से पहले प्रतियोगिताएं कराने का फैसला लिया गया है।

दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचेंगे खिलाड़ी मेले में होने वाली इन प्रतियोगिताओं में आसपास के गांवों के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों से भी खिलाड़ी पहुंचेंगे। वॉलीबॉल, कबड्डी और दौड़ के मुकाबलों को लेकर इलाके के युवाओं में जबरदस्त जोश दिख रहा है और खिलाड़ी सुबह शाम पसीना बहाकर अभ्यास में जुटे हैं।