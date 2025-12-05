Language
    इंस्‍टाग्राम पर बातचीत करते-करते हुआ प्‍यार, घर छोड़कर 1300 KM दूर युवक के साथ आई युवती; पीछे से पहुंच गए घरवाले

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    एक युवती को इंस्टाग्राम पर एक युवक से प्यार हो गया और वह अपने घर से 1300 किलोमीटर दूर उसके पास चली गई। युवती के घरवाले उसे ढूंढते हुए युवक के घर पहुंच ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, दबतोरी। इंटरनेट मीडिया पर उड़ीसा की युवती को बिसौली के युवक से प्यार हो गया और वह अपना घर छोड़कर यहां आ गई। जब उसने बिसौली कोतवाली क्षेत्र के फोटो इंस्टाग्राम पर प्रसारित किए तो उसके स्वजन भी उसे ढूंढते हुए बिसौली पहुंच गए और उन्होंने युवती को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे साथ नहीं भेजा। बताया कि वहां से पुलिस आएगी, तब युवती को साथ भेजा जाएगा।

    युवती उड़ीसा राज्य के जिला सुंदरगढ़ के थाना रायबोग क्षेत्र की रहने वाली है। इंटरनेट मीडिया पर करीब छह माह पहले उसकी दोस्ती बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक युवक से हुई थी दोनों इंस्टाग्राम पर बातचीत करते थे और बातचीत करते-करते उनको प्यार हो गया। अभी कुछ समय पहले युवक उड़ीसा गया था और वह युवती को लेकर बिसौली चला आया।

    इधर, जब युवती ने बिसौली कोतवाली क्षेत्र के फोटो खींचकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए तो उसके स्वजन भी उसे ढूंढते हुए बिसौली पहुंच गए। उन्होंने युवती को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। वह उनके साथ जाने को तैयार थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने युवती के आने के बाद रायबोग थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी थी, जिससे कोतवाली पुलिस ने युवती को साथ नहीं भेजा। बताया कि वहां से पुलिस आएगी तब उसे साथ भेजा जाएगा। फिलहाल, स्वजन उड़ीसा पुलिस के आने का इंतजार कर रहे हैं।