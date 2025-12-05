संवाद सूत्र, दबतोरी। इंटरनेट मीडिया पर उड़ीसा की युवती को बिसौली के युवक से प्यार हो गया और वह अपना घर छोड़कर यहां आ गई। जब उसने बिसौली कोतवाली क्षेत्र के फोटो इंस्टाग्राम पर प्रसारित किए तो उसके स्वजन भी उसे ढूंढते हुए बिसौली पहुंच गए और उन्होंने युवती को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे साथ नहीं भेजा। बताया कि वहां से पुलिस आएगी, तब युवती को साथ भेजा जाएगा।

युवती उड़ीसा राज्य के जिला सुंदरगढ़ के थाना रायबोग क्षेत्र की रहने वाली है। इंटरनेट मीडिया पर करीब छह माह पहले उसकी दोस्ती बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक युवक से हुई थी दोनों इंस्टाग्राम पर बातचीत करते थे और बातचीत करते-करते उनको प्यार हो गया। अभी कुछ समय पहले युवक उड़ीसा गया था और वह युवती को लेकर बिसौली चला आया।