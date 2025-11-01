पंचायत चुनाव से पहले बदायूं में अवैध शराब का भंडाफोड़, हाईवे पर कार से बरामद हुईं पेटियां

संवादसूत्र, जागरण। उझानी। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही देशी शराब की दुकानों पर खेल शुरू हो गया है और वहां से चोरी छिपे शराब सप्लाई होना शुरू हो गई है। उझानी कोतवाली पुलिस ने एक कार से पांच पेटी शराब बरामद की है। यह शराब रनऊ देशी दुकान से सप्लाई हुई थी। जिला आबकारी अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद अनुज्ञापी और सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बरेली-मथुरा हाईवे पर फूलपुर ढाबा के पास खड़ी थी कार, उसमें रखी थी शराब की पेटियां

कोतवाली पुलिस गुरुवार शाम बरेली-मथुरा हाईवे पर संदिग्ध वाहनों को चेक कर रही थी। इसी दौरान फूलपुर के नजदीक फौजी ढाबा के सामने एक संदिग्ध कार खड़ी मिली। उसमें शराब की पांच बेटियां रखी हुईं थी। तत्काल पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया और शराब के मामले में छानबीन शुरू कर दी।

क्यूआर कोड से की छानबीन

बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने पेटियों पर अंकित क्यूआर कोड और आईडी की छानबीन की, तो पता चला कि यह शराब रनऊ देशी शराब की दुकान से सप्लाई हुई थी और उस दुकान की अनुज्ञापी अनारकली है। तब कोतवाली पुलिस ने जिला आबकारी अधिकारी को सूचना दी और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी । बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार के अलावा एक व्यक्ति को भी पकड़ा है। उसने पूछताछ में अपना नाम पता ननकू उर्फ राजू पुत्र देवकरन निवासी गांव इलायचीपुर थाना कोठी जिला बाराबंकी बताया।