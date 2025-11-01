Language
    पंचायत चुनाव से पहले बदायूं में अवैध शराब का भंडाफोड़, हाईवे पर कार से बरामद हुईं पेटियां

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:34 AM (IST)

    बरेली-मथुरा हाईवे पर उझानी पुलिस ने एक कार से पांच पेटी अवैध शराब बरामद की। यह शराब रनऊ देशी शराब की दुकान से सप्लाई हुई थी। जिला आबकारी अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट तलब की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 225 टेट्रा पैक शराब बरामद हुई है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब की अवैध बिक्री की जा रही थी।

    संवादसूत्र, जागरण। उझानी। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही देशी शराब की दुकानों पर खेल शुरू हो गया है और वहां से चोरी छिपे शराब सप्लाई होना शुरू हो गई है। उझानी कोतवाली पुलिस ने एक कार से पांच पेटी शराब बरामद की है। यह शराब रनऊ देशी दुकान से सप्लाई हुई थी। जिला आबकारी अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद अनुज्ञापी और सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई होगी।

    बरेली-मथुरा हाईवे पर फूलपुर ढाबा के पास खड़ी थी कार, उसमें रखी थी शराब की पेटियां


    कोतवाली पुलिस गुरुवार शाम बरेली-मथुरा हाईवे पर संदिग्ध वाहनों को चेक कर रही थी। इसी दौरान फूलपुर के नजदीक फौजी ढाबा के सामने एक संदिग्ध कार खड़ी मिली। उसमें शराब की पांच बेटियां रखी हुईं थी। तत्काल पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया और शराब के मामले में छानबीन शुरू कर दी।

     

    क्यूआर कोड से की छानबीन

     


    बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने पेटियों पर अंकित क्यूआर कोड और आईडी की छानबीन की, तो पता चला कि यह शराब रनऊ देशी शराब की दुकान से सप्लाई हुई थी और उस दुकान की अनुज्ञापी अनारकली है। तब कोतवाली पुलिस ने जिला आबकारी अधिकारी को सूचना दी और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी । बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार के अलावा एक व्यक्ति को भी पकड़ा है। उसने पूछताछ में अपना नाम पता ननकू उर्फ राजू पुत्र देवकरन निवासी गांव इलायचीपुर थाना कोठी जिला बाराबंकी बताया।


    इसकी सूचना पर आबकारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह व सिपाही सुरेंश कुमार, सुरेंद्र, संतोष कुमार भी पहुंच गए। पांचों पेटियों में 225 ट्रैटा पैक शराब बरामद हुई है। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति का चालान कर दिया है।

    उझानी में शराब बरामद होने की जानकारी मिली है। इंस्पेक्टर को मौके पर भेजा गया था। उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद संबंधित आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - विजय सिंह चौहान, जिला आबकारी अधिकारी