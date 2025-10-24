यूपी के इस जिले के गली-मुहल्लों में बिक रही शराब, आबकारी विभाग को खबर नहीं… पुलिस ने छापेमारी में पकड़ी पेटियां

जागरण संवाददाता, बदायूं। आबकारी विभाग की नाक के नीचे जिले में अवैध रूप से देशी शराब बेची जा रही है। गुरुवार देर शाम उसहैत पुलिस ने जब लिलवां गांव में छापेमारी की तो एक घर की पशुशाला से 137 पेटी शराब की बरामद हुई। पुलिस ने मामले की जानकारी आबकारी विभाग को दी है।

आशंका जताई जा रही है कि जिले की किसी शराब ठेके से यह शराब गांव में लाकर यहां से बेची जा रही थी। अब आबकारी विभाग मामले की जांच कर पता करेगा कि यह शराब कहां से आई और किसकी सह पर बेची जा रही थी। फिलहाल इस राजफाश के बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

दीपावली के त्याेहार के चलते इन दिनों गांवों में जमकर अवैध रूप से शराब बनाई और बेची जा रही है। इतना ही नहीं गांवों में देशी शराब अवैध रूप से बिना किसी ठेके के भी बेची जा रही है। इसकी सूचना उसहैत पुलिस को पिछले कई दिन से मिल रही थी।

जानकारी मिली थी कि लिलवा गांव में अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री हो रही है। इसकी सूचना पर गुरुवार देर शाम उसहैत थानाध्यक्ष विक्रम सिंह ने पुलिस टीम बनाकर छापेमारी कराई। जिसमें थाना क्षेत्र के गांव लिलवा में पुष्पेंद्र सिंह चौहान की पशुशाला से अवैध शराब की 137 पेटी शराब बरामद की गई।

देर शाम हुई इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने शराब की पेटी बरामद करके थाने ले आई। वहीं पुष्पेंद्र सिंह चौहान को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते हैं कि यह शराब अंगूरी मार्का कंपनी की है। जो अमूमन देशी शराब के ठेकों पर बिकती है। इसी के चलते आंशका जताई जा रही है कि यह शराब की पेटियां जिले की ही किसी शराब के ठेके से लाकर गांव में शराब को अवैध तरीके से बेचा जा रहा था।

हालांकि, पुलिस के पास अब तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसकी सूचना आबकारी विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। वह मौके पर पहुंच कर स्कैनर से स्कैन करेंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि इन पेटियों का उठान किस अनुज्ञापी के द्वारा किया गया था।

उसहैत इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि पेटियां और आरोपित को थाने लाया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, वह आकर जांच करेंगे। गली मुहल्लों में बिक रही अवैध शराब जिले में अवैध शराब की बिक्री गली मुहल्लों में हो रही है। शहर के मीरा सराय में अवैध कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही है। इसी तरह उझानी, कछला, दातागंज, बिनावर और अन्य क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है। अक्सर इस कच्ची शराब को पीकर नाली और सड़क किनारे पड़े हुए लोग देखे जाते हैं, लेकिन आबकारी विभाग की ओर से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।