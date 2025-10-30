Language
    समधी के साथ चली गई थी पत्नी, इतना परेशान हो गया पत‍ि... कर बैठा ये हरकत

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के समधी के साथ चले जाने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के इस कदम से वह गहरा सदमे में था और अवसाद में चला गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, म्याऊं। करीब डेढ़ साल से पत्नी वियोग में परेशान किसान ने गुरुवार तड़के फंदे से लटककर जान दे दी। सुबह उसका बेटा सोकर उठा, तब उसने घर में उनकी चारपाई खाली देखी और अपने पिता को तलाश किया। तब उनका शव गांव के बाहर फंदे से लटका मिला और इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। स्वजन ने बताया कि डेढ़ साल पहले उनकी पत्नी समधी के साथ चली गई थीं। तब से वह काफी परेशान थे। दोपहर के समय पुलिस ने उनके शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया।

    अलापुर थाना क्षेत्र के गांव अल्लापुर निवासी करीब 50 वर्षीय कालीचरण खेतीबाड़ी करते थे। उनके बेटे पंकज ने बताया कि उसके पिता कालीचरण बुधवार रात घर में सोए थे। जब वह गुरुवार सुबह करीब पांच बजे सोकर उठा, तब वह चारपाई पर मौजूद नहीं थे। उसे लगा कि शायद वह नित्य क्रिया से निपटने गए होंगे। इससे वह अपने काम में लग गया लेकिन जब वह सुबह सात बजे तक घर लौटकर नहीं तो उसे मामला संदिग्ध लगा तो वह उनकी तलाश में निकल पड़ा। तब गांव के बाहर कुछ दूर शहतूत के पेड़ पर उनका शव फंदे से लटका मिला।

    उसने अपने दोस्त को बुलाकर उनके शव को फंदे से उतार लिया और थाना पुलिस को सूचना दी। इससे एसओ उदयवीर सिंह मौके पर पहुंच गए।

    पुलिस के छानबीन करने के दौरान पंकज ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उसकी मां और पिता के बीच कोई विवाद हो गया था। उससे नाराज होकर उसकी मां अपने समधी के साथ चली गई थी और फिर लौटकर नहीं आई। इससे उसके पिता काफी परेशान थे। इसी वजह से उन्होंने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। बाद में पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोपहर के समय पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम भी करा दिया।

    एसओ उदयवीर सिंह ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले किसान की पत्नी अपने समधी के साथ चली गई थी। उसमें कोई कार्रवाई आदि भी नहीं हुई थी। इससे किसान ने आत्महत्या कर ली। इसमें भी कोई प्रार्थना पत्र आदि नहीं दिया गया है। अगर कोई तहरीर आती है तो जांचकर कार्रवाई की जाएगी।