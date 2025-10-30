संवाद सूत्र, म्याऊं। करीब डेढ़ साल से पत्नी वियोग में परेशान किसान ने गुरुवार तड़के फंदे से लटककर जान दे दी। सुबह उसका बेटा सोकर उठा, तब उसने घर में उनकी चारपाई खाली देखी और अपने पिता को तलाश किया। तब उनका शव गांव के बाहर फंदे से लटका मिला और इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। स्वजन ने बताया कि डेढ़ साल पहले उनकी पत्नी समधी के साथ चली गई थीं। तब से वह काफी परेशान थे। दोपहर के समय पुलिस ने उनके शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया।

अलापुर थाना क्षेत्र के गांव अल्लापुर निवासी करीब 50 वर्षीय कालीचरण खेतीबाड़ी करते थे। उनके बेटे पंकज ने बताया कि उसके पिता कालीचरण बुधवार रात घर में सोए थे। जब वह गुरुवार सुबह करीब पांच बजे सोकर उठा, तब वह चारपाई पर मौजूद नहीं थे। उसे लगा कि शायद वह नित्य क्रिया से निपटने गए होंगे। इससे वह अपने काम में लग गया लेकिन जब वह सुबह सात बजे तक घर लौटकर नहीं तो उसे मामला संदिग्ध लगा तो वह उनकी तलाश में निकल पड़ा। तब गांव के बाहर कुछ दूर शहतूत के पेड़ पर उनका शव फंदे से लटका मिला।

उसने अपने दोस्त को बुलाकर उनके शव को फंदे से उतार लिया और थाना पुलिस को सूचना दी। इससे एसओ उदयवीर सिंह मौके पर पहुंच गए। पुलिस के छानबीन करने के दौरान पंकज ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उसकी मां और पिता के बीच कोई विवाद हो गया था। उससे नाराज होकर उसकी मां अपने समधी के साथ चली गई थी और फिर लौटकर नहीं आई। इससे उसके पिता काफी परेशान थे। इसी वजह से उन्होंने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। बाद में पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोपहर के समय पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम भी करा दिया।