बदायूं में GST बकायेदारों पर कसा शिकंजा: अभियान चला 13.73 लाख वसूले, अचानक कार्रवाई से मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, बदायूं। राज्यकर विभाग ने जिले भर में जीएसटी बकाया वसूली अभियान तेज कर दिया है। सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्यकर विजय सोनी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने बदायूं, बिसौली, बिल्सी, उझानी, कछला, सहसवान और दातागंज में एक साथ कार्रवाई करते हुए विभिन्न फर्मों से कुल 13.73 लाख रुपये की वसूली की। अचानक हुई इस कार्रवाई से बकायेदार प्रतिष्ठानों में अफरातफरी मच गई।

कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी

टीम ने बकाया जमा न करने वाले व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर मौके पर ही टैक्स जमा कराया। जिन फर्मों से वसूली की गई उनमें केजीएन ट्रेडर्स, शाहरुख सेल्स कॉरपोरेशन, जय अंबे ट्रेडर्स, अग्रवाल एंड संस, जीएल मौर्य, मुकेश एजेंसी और वैदिका ट्रेडर्स शामिल हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि बकाया रकम स्वयं जमा नहीं की गई तो कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी।