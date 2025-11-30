Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं में GST बकायेदारों पर कसा शिकंजा: अभियान चला 13.73 लाख वसूले, अचानक कार्रवाई से मची अफरातफरी

    By Ankit Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    बदायूं में राज्यकर विभाग ने जीएसटी बकाया वसूली अभियान तेज कर दिया है। सहायक आयुक्त विजय सोनी के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न फर्मों से 13.73 लाख रुपये की वसूली की। बकायेदारों में अफरातफरी मच गई, क्योंकि टीम ने मौके पर ही टैक्स जमा कराया। अधिकारियों ने कुर्की की चेतावनी दी और समय से टैक्स जमा करने की अपील की। जीएसटी वसूली अभियान लगातार जारी रहेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। राज्यकर विभाग ने जिले भर में जीएसटी बकाया वसूली अभियान तेज कर दिया है। सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्यकर विजय सोनी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने बदायूं, बिसौली, बिल्सी, उझानी, कछला, सहसवान और दातागंज में एक साथ कार्रवाई करते हुए विभिन्न फर्मों से कुल 13.73 लाख रुपये की वसूली की। अचानक हुई इस कार्रवाई से बकायेदार प्रतिष्ठानों में अफरातफरी मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी


    टीम ने बकाया जमा न करने वाले व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर मौके पर ही टैक्स जमा कराया। जिन फर्मों से वसूली की गई उनमें केजीएन ट्रेडर्स, शाहरुख सेल्स कॉरपोरेशन, जय अंबे ट्रेडर्स, अग्रवाल एंड संस, जीएल मौर्य, मुकेश एजेंसी और वैदिका ट्रेडर्स शामिल हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि बकाया रकम स्वयं जमा नहीं की गई तो कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

    जीएसटी वसूली अभियान लगातार जारी रहेगा

    सहायक आयुक्त विजय सोनी ने बताया कि जीएसटी वसूली अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग का लक्ष्य है कि जिले में किसी भी फर्म का जीएसटी बकाया लंबित न रहे। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे समय से टैक्स जमा कर कार्रवाई से बचें, अन्यथा सख्त कदम उठाए जाएंगे।