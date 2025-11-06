'यहां क्यों बैठे हो', GRP के दारोगा ने सराफा व्यापारी से सवाल पूछकर मारा थप्पड़, नशे में मारपीट का आरोप
एक सराफा व्यापारी को जीआरपी दारोगा द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दारोगा नशे में था और उसने व्यापारी से बिना किसी कारण सवाल किया और फिर मारपीट की। स्थानीय लोगों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
संवादसूत्र, उझानी। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर मंगलवार रात जीआरपी के दारोगा ने सराफा व्यापारी को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि दारोगा शराब के नशे में था और बिना वजह गाली-गलौज कर रहा था। व्यापारी ने शिकायत एसएसपी जीआरपी मुरादाबाद से की है। उन्होंने इसकी जांच सीओ जीआरपी को सौंप दी है।
नगर के मुहल्ला श्रीनारायणगंज निवासी प्रखर अग्रवाल पुत्र नीरज अग्रवाल सर्राफा व्यापारी हैं। पुरानी अनाज मंडी के नजदीक उनकी सोने चांदी की दुकान है। प्रखर का कहना है कि वह चार नवंबर की रात दोस्त के साथ टहलते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने प्लेटफार्म टिकट भी खरीदा था। कुछ देर तक वह रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे रहे। बाद में स्टेशन पर पहुंच गए और एक बेंच पर बैठ गए। आरोप है कि उसी दौरान जीआरपी चौकी इंचार्ज उमेश यादव वहां पहुंचे और पहले एक दूसरे व्यक्ति से उलझ गए।
ये बात पूछकर मारा थप्पड़
बाद में उन्हें बेंचपर बैठा देखकर बौखला गए। एक सांस में कई सवाल कर डाले, यहां क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो। इसी बात को लेकर दारोगा ने उनको थप्पड़ मार दिया। गाली गलौज करते हुए उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने घटना की पूरी आडियो मोबाइल में रिकार्ड कर ली। उनके स्वजन भी वहां पहुंच गए।
तब दारोगा ने हाथापाई से इन्कार कर दिया। प्रखर ने शिकायत कोतवाली पुलिस और जीआरपी एसएसपी से की। एसएसपी ने जांच जीआरपी सीओ मुरादाबाद को सौपी हैं। जीआरपी थाना प्रभारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में हैं। इसकी जांच कराई जा रही है।
