    राजकीय मेडिकल कालेज का बुरा हाल, छह माह से नहीं मिला कर्मचारियों को वेतन, किया प्रदर्शन

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों को पिछले छह महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी अपनी आर्थिक सम ...और पढ़ें

    प्रदर्शन करते राजकीय मेड‍िकल कालेज के कर्मचारी

    जागरण संवाददाता, बदायूं। राजकीय मेडिकल कालेज के कर्मचारियों का बुरा हाल है। उन्हें पिछले छह माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे तमाम कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस बार का दीपावली का त्योहार भी उनका खाली निकल गया। न तो वह कोई सामान खरीद सके और न ही ठीक से अपना त्योहार मना सके और न ही अभी तक उन्हें वेतन मिला है।

    इससे वह धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने धरना प्रदर्शन करने को कहा था। इसके बावजूद उनके वेतन पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे बुधवार को सभी कर्मचारियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन किया और वेतन दिलाने की मांग की। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनका वेतन दे दिया जाएगा।

    राजकीय मेडिकल कालेज में 314 कर्मचारी हर्ष इंटरप्राइजेज कंपनी के तहत काम कर रहे हैं। उन्हें लंबे कार्यकाल से समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और न ही समय पर अवकाश मिल रहा है। वह वेतन को लेकर पिछले चार-पांच साल से परेशान हैं। कई बार मेडिकल कालेज में प्रदर्शन हो चुका है और कर्मचारी हड़ताल भी कर चुके हैं।

    इसके बावजूद मेडिकल कालेज की स्थिति नहीं सुधर रही है। यहां के कर्मचारी मेडिकल कालेज प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर कई नेताओं व शासन स्तर तक शिकायत कर चुके हैं। अब स्थिति यह है कि उनका छह माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे वह तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं।

    वह अपने घरों से रुपये ला लाकर खर्च कर रहे हैं लेकिन अब स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसके चलते बुधवार को उनका धैर्य जवाब दे गया, जिससे सभी कर्मचारियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि वह पिछले छह माह से काफी परेशान हैं।

    उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। उनकी फीस भी समय पर जमा नहीं हो पा रही है। अध्यापक उनका नाम काटने को तैयार बैठे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका घर नहीं चल पा रहा है। उनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अब तो तमाम कर्मचारियों ने उधार लेना शुरू कर दिया है।

    जब इस बारे में कालेज प्रशासन को जानकारी हुई तो उन्हें समझाया गया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनका वेतन दे दिया जाएगा।एक माह छोड़कर बाकी वेतन गुरुवार तक भेज दिया जाएगा। इसके बावजूद कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत करने की बात कही है।

     

    इस मामले में कर्मचारियों से बात हुई है और आउटसोर्स कंपनी के जिम्मेदारों से भी बात की गई है। जल्द ही उनका वेतन दिलाया जाएगा।

    - डा. अरुण कुमार, प्राचार्य राजकीय मेडिकल कालेज


