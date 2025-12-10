राजकीय मेडिकल कालेज का बुरा हाल, छह माह से नहीं मिला कर्मचारियों को वेतन, किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, बदायूं। राजकीय मेडिकल कालेज के कर्मचारियों का बुरा हाल है। उन्हें पिछले छह माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे तमाम कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस बार का दीपावली का त्योहार भी उनका खाली निकल गया। न तो वह कोई सामान खरीद सके और न ही ठीक से अपना त्योहार मना सके और न ही अभी तक उन्हें वेतन मिला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे वह धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने धरना प्रदर्शन करने को कहा था। इसके बावजूद उनके वेतन पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे बुधवार को सभी कर्मचारियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन किया और वेतन दिलाने की मांग की। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनका वेतन दे दिया जाएगा।

राजकीय मेडिकल कालेज में 314 कर्मचारी हर्ष इंटरप्राइजेज कंपनी के तहत काम कर रहे हैं। उन्हें लंबे कार्यकाल से समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और न ही समय पर अवकाश मिल रहा है। वह वेतन को लेकर पिछले चार-पांच साल से परेशान हैं। कई बार मेडिकल कालेज में प्रदर्शन हो चुका है और कर्मचारी हड़ताल भी कर चुके हैं।

इसके बावजूद मेडिकल कालेज की स्थिति नहीं सुधर रही है। यहां के कर्मचारी मेडिकल कालेज प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर कई नेताओं व शासन स्तर तक शिकायत कर चुके हैं। अब स्थिति यह है कि उनका छह माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे वह तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं।

वह अपने घरों से रुपये ला लाकर खर्च कर रहे हैं लेकिन अब स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसके चलते बुधवार को उनका धैर्य जवाब दे गया, जिससे सभी कर्मचारियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि वह पिछले छह माह से काफी परेशान हैं।

उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। उनकी फीस भी समय पर जमा नहीं हो पा रही है। अध्यापक उनका नाम काटने को तैयार बैठे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका घर नहीं चल पा रहा है। उनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अब तो तमाम कर्मचारियों ने उधार लेना शुरू कर दिया है।