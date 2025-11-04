ब्यॉयफ्रेंड से शादी करने को अड़ी प्रेमिका, प्रेमी ने लौटाया मंगनी का सामान
बिसौली क्षेत्र के एक युवक का इस्लमनगर की युवती से प्रेम प्रसंग था। युवक की शादी कहीं और तय होने पर प्रेमिका उसके घर आकर शादी करने की जिद पर अड़ गई। युवक के परिवार ने मंगेतर का दहेज लौटाकर प्रेमिका से शादी करने का फैसला किया। अब दोनों की शादी होने की संभावना है।
संवाद सूत्र, जागरण। दबतोरी। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं और इस मोहब्बत के चक्कर में युवक की अपनी मंगेतर से ही शादी नहीं हो पाई। उसे अपनी प्रेमिका से शादी करने को हामी भरनी पड़ी। उसने मंगनी में आए दहेज को वापस कर दिया।
युवक के शादी वाले आए तो भड़की प्रेमिका
बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक युवक का इस्लमनगर क्षेत्र के एक गांव में आना जाना था। वहां की एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था और उन्होंने एक-दूसरे से शादी करने का फैसला भी ले गया था। दूसरी ओर युवक के शादी वाले भी आ रहे थे। इसी दौरान युवक की शादी उसकी प्रेमिका के गांव की लड़की से ही तय हो गई। शादी तय कराई में वह कुछ सामान भी दे गए थे। बाद में उसकी प्रेमिका को पता चला कि उसके प्रेमी की शादी गांव से ही तय हो गई है तो वह सबकुछ छोड़कर उसके घर पहुंच गई और उसके घर में जाकर डेरा डाल दिया।
लौटाना पड़ा दहेज का सामान
उससे शादी करने को अड़ गई। इससे युवक के परिवार वालों को भी उसी से शादी करने की बात माननी पड़ी। तब उन्हें मंगेतर के घर से आया दहेज लौटाना पड़ा। उसके बाद प्रेमिका भी अपने स्वजन के साथ घर लौट गई। बताया जा रहा है कि अब दोनों की शादी होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।