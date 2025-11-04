ब्यॉयफ्रेंड से शादी करने को अड़ी प्रेमिका, प्रेमी ने लौटाया मंगनी का सामान

संवाद सूत्र, जागरण। दबतोरी। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं और इस मोहब्बत के चक्कर में युवक की अपनी मंगेतर से ही शादी नहीं हो पाई। उसे अपनी प्रेमिका से शादी करने को हामी भरनी पड़ी। उसने मंगनी में आए दहेज को वापस कर दिया।

युवक के शादी वाले आए तो भड़की प्रेमिका



बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक युवक का इस्लमनगर क्षेत्र के एक गांव में आना जाना था। वहां की एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था और उन्होंने एक-दूसरे से शादी करने का फैसला भी ले गया था। दूसरी ओर युवक के शादी वाले भी आ रहे थे। इसी दौरान युवक की शादी उसकी प्रेमिका के गांव की लड़की से ही तय हो गई। शादी तय कराई में वह कुछ सामान भी दे गए थे। बाद में उसकी प्रेमिका को पता चला कि उसके प्रेमी की शादी गांव से ही तय हो गई है तो वह सबकुछ छोड़कर उसके घर पहुंच गई और उसके घर में जाकर डेरा डाल दिया।