संवाद सूत्र, मुजरिया। थाना क्षेत्र के गांव बगुला नगला में घर के नजदीक खेल रही बालिका अचानक बेहोश हो गई। स्वजन उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज की पुष्टि हुई है। पुलिस का अनुमान है कि शायद किसी ने उसे धक्का दे दिया था या फिर वह खेलते समय गिर गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

यह मामला रविवार शाम का है। गांव बगुला नगला निवासी पिंटू की पांच वर्षीय बेटी दीक्षा अपने घर के बाहर मुहल्ले के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद बालिका सड़क पर बेहोशी की अवस्था में पड़ी मिली थी। इसकी सूचना पर स्वजन वहां पहुंच गए और वह उसे लेकर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य केंद्र की सूचना पर थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई और बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। सोमवार दोपहर उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शाक एंड हेमरेज बताया गया।

अभी इस मामले में स्वजन ने कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रहीं हैं। स्वजन का अनुमान है कि शायद उसे किसी ने धक्का दे दिया था या फिर वह खेलते समय सड़क पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सोमवार को एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया।