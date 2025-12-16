पिता के डांटने से विषाक्त पदार्थ खाने से युवती की बिगड़ी तबीयत, मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम

संवादसूत्र, उसावां। उसावां क्षेत्र के गांव कैलोठा में पिता के डांटने से नाराज युवती ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन उसे राजकीय मेडिकल कालेज भी ले गए थे लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है।

गांव कैलोठा निवासी नन्हेलाल का कहना है कि उन्होंने पारिवारिक मामले को लेकर रविवार शाम अपनी 21 वर्षीय बेटी सोनी को डांट दिया था, जिससे उसने नाराज होकर घर में रखा विषाक्त पदार्थ खा लिया था। इससे उसकी हालत बिगड़ गई।