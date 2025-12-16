Language
    पिता के डांटने से विषाक्त पदार्थ खाने से युवती की बिगड़ी तबीयत, मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:39 PM (IST)

    बदायूं में एक युवती ने पिता के डांटने पर विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां ...और पढ़ें

    पिता ने डांटा तो विषाक्त पदार्थ खाकर युवती ने की आत्महत्या।

    संवादसूत्र, उसावां। उसावां क्षेत्र के गांव कैलोठा में पिता के डांटने से नाराज युवती ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन उसे राजकीय मेडिकल कालेज भी ले गए थे लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है।

    गांव कैलोठा निवासी नन्हेलाल का कहना है कि उन्होंने पारिवारिक मामले को लेकर रविवार शाम अपनी 21 वर्षीय बेटी सोनी को डांट दिया था, जिससे उसने नाराज होकर घर में रखा विषाक्त पदार्थ खा लिया था। इससे उसकी हालत बिगड़ गई।

    वह उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां देर रात उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

    इस पर कॉलेज प्रशासन ने उसके शव को मोर्चरी भिजवा दिया और इसकी सूचना थाना पुलिस को दी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

    इंस्पेक्टर वीरपाल सिंह ने बताया कि एक युवती ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। स्वजन का कहना है कि उन्होंने डांट दिया था, जिससे नाराज होकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।