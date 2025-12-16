पिता के डांटने से विषाक्त पदार्थ खाने से युवती की बिगड़ी तबीयत, मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम
बदायूं में एक युवती ने पिता के डांटने पर विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां ...और पढ़ें
संवादसूत्र, उसावां। उसावां क्षेत्र के गांव कैलोठा में पिता के डांटने से नाराज युवती ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन उसे राजकीय मेडिकल कालेज भी ले गए थे लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है।
गांव कैलोठा निवासी नन्हेलाल का कहना है कि उन्होंने पारिवारिक मामले को लेकर रविवार शाम अपनी 21 वर्षीय बेटी सोनी को डांट दिया था, जिससे उसने नाराज होकर घर में रखा विषाक्त पदार्थ खा लिया था। इससे उसकी हालत बिगड़ गई।
वह उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां देर रात उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
इस पर कॉलेज प्रशासन ने उसके शव को मोर्चरी भिजवा दिया और इसकी सूचना थाना पुलिस को दी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
इंस्पेक्टर वीरपाल सिंह ने बताया कि एक युवती ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। स्वजन का कहना है कि उन्होंने डांट दिया था, जिससे नाराज होकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।
