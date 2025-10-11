नाम बदलकर जमीन का करा लिया बैनामा, महिला की शिकायत पर चार लोगों पर मुकदमा दर्ज
बदायूं में एक महिला ने न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ नाम बदलकर बैनामा कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने कासगंज के एक व्यक्ति को अशोक कुमार के नाम से पेश किया, जिसने जमीन का बैनामा किया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका असली नाम प्रमोद कुमार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। थाना सिविल लाइंस में एक महिला ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव गनियाई निवासी मीरा पत्नी रामकिशोर का कहना है कि उसका गांव उलाई खेड़ा खाम के नाम से लिखा जाता है। यहां गांव में कासगंज के तमाम लोगों की जमीन है।
आरोपित कायम सिंह और संतोष ने कई बैनामा भी कराएं हैं। उसकी एक जमीन में आरोपितों से बात हुई थी। उन्होंने कासगंज जिले के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव गली रामपुर निवासी अशोक कुमार नाम के व्यक्ति से मुलाकात कराई थी और उसी ने खेत का बैनामा किया था। उसने दो गवाह भी पेश किए थे।
कुछ दिन बाद कोतवाली पुलिस उसके ममिया ससुर विजलाल को पकड़कर ले आई। उसके ससुर भी बैनामा में गवाह थे। यहां आकर पता चला कि जिस अशोक ने उसको बैनामा किया था।
उसका असली नाम प्रमोद कुमार है और वह कासगंज जिले के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव अजीतनगर का रहने वाला है और जिस गवाह को बनवारी बताया था। उसका असली नाम टिंकू है और वह कासगंज जिले के शाहबर थाना क्षेत्र के गांव बौदर का रहने वाला है। यह जानकारी होने के बाद उन्होंने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर कराया, अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
