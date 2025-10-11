नाम बदलकर जमीन का करा लिया बैनामा, महिला की शिकायत पर चार लोगों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बदायूं। थाना सिविल लाइंस में एक महिला ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव गनियाई निवासी मीरा पत्नी रामकिशोर का कहना है कि उसका गांव उलाई खेड़ा खाम के नाम से लिखा जाता है। यहां गांव में कासगंज के तमाम लोगों की जमीन है।

आरोपित कायम सिंह और संतोष ने कई बैनामा भी कराएं हैं। उसकी एक जमीन में आरोपितों से बात हुई थी। उन्होंने कासगंज जिले के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव गली रामपुर निवासी अशोक कुमार नाम के व्यक्ति से मुलाकात कराई थी और उसी ने खेत का बैनामा किया था। उसने दो गवाह भी पेश किए थे।