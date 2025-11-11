बदायूं पुलिस की चेकिंग में पकड़े बाइक सवारों से खुली वाहन चोरी, 10 मोटरसाइकिलों सहित चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बदायूं। दातागंज कोतवाली पुलिस ने सोमवार को चेकिंग के दौरान चार वाहन चोर गिरफ्तार किए। इनमें एक नाबालिग आरोपित है। पुलिस ने चारों की निशानदेही से दस चोरी की बाइकें, एक मोबाइल व एक चाकू बरामद किया। पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत करने के बाद नाबालिग आरोपित को बाल सुधार गृह बरेली और शेष तीनों आरोपितों को जेल भेजा है।

दातागंज कोतवाली पुलिस ने बरेली तिराहा के पास से किए गिरफ्तार

दातागंज कोतवाल वेदपास सिंह ने बताया कि सोमवार को पुलिस टीम बरेली तिराहे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी बीच तीन बाइकों से चार युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने बाइकों की जांच की तो वह चोरी की निकलीं। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने अपने नाम हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव रासा नगरिया निवासी सूरज, दातागंज कस्बे के कांशीराम कलोनी निवासी अमन, इसी कस्बे के मोहल्ला परा निवासी धारा बताए। जबकि चौथा आरोपित नाबालिग निकला।