बदायूं पुलिस की चेकिंग में पकड़े बाइक सवारों से खुली वाहन चोरी, 10 मोटरसाइकिलों सहित चार गिरफ्तार
बदायूं के दातागंज में पुलिस ने चार वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग शामिल है। उनके पास से चोरी की दस बाइकें, एक मोबाइल और एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को बाल सुधार गृह और बाकी आरोपियों को जेल भेज दिया है। यह गिरफ्तारी बरेली तिराहे के पास चेकिंग के दौरान हुई।
जागरण संवाददाता, बदायूं। दातागंज कोतवाली पुलिस ने सोमवार को चेकिंग के दौरान चार वाहन चोर गिरफ्तार किए। इनमें एक नाबालिग आरोपित है। पुलिस ने चारों की निशानदेही से दस चोरी की बाइकें, एक मोबाइल व एक चाकू बरामद किया। पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत करने के बाद नाबालिग आरोपित को बाल सुधार गृह बरेली और शेष तीनों आरोपितों को जेल भेजा है।
दातागंज कोतवाली पुलिस ने बरेली तिराहा के पास से किए गिरफ्तार
दातागंज कोतवाल वेदपास सिंह ने बताया कि सोमवार को पुलिस टीम बरेली तिराहे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी बीच तीन बाइकों से चार युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने बाइकों की जांच की तो वह चोरी की निकलीं। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने अपने नाम हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव रासा नगरिया निवासी सूरज, दातागंज कस्बे के कांशीराम कलोनी निवासी अमन, इसी कस्बे के मोहल्ला परा निवासी धारा बताए। जबकि चौथा आरोपित नाबालिग निकला।
चारों चोरों ने अलग-अलग स्थान से सात और बाइकें बरामद कराई। इनके विरुद्ध दातागंज कोतवाली में तीन प्राथमिकी पंजीकृत है। पुलिस ने वाहन चोरी व अर्म्स एक्ट में एक और प्राथमिकी पंजीकृत कर तीन चोरों को जेल भेज दिया है। जबकि चौथे नाबालिक आरोपित को बाल सुधार गृह बरेली भेजा है।
