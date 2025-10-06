अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मृत्यु, हनुमान मंदिर के पास कुचला

बदायूं में जरीफनगर और रसूलपुर के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार इसरार की मौत हो गई। वह इस्लामनगर के हलूसपुर गांव से घर लौट रहे थे। हनुमान मंदिर के पास हुई इस घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। इसरार जरीफनगर के विजयगढ़ी गांव के निवासी थे।

संवादसूत्र, जागरण। दहगवां। सोमवार रात जरीफनगर और रसूलपुर के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई। उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव विजयगढ़ी निवासी 50 वर्षीय इसरार सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे बाइक पर इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव हलूसपुर अपनी ननिहाल से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वह उस दौरान हेलमेट भी लगाए थे।

टक्कर मारकर चला गया उनकी बाइक जरीफनगर और रसूलपुर के बीच हनुमान मंदिर के नजदीक पहुंची थी कि तभी कोई वाहन टक्कर मारकर चला गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उधर से गुजर रहे लोगों ने थाना पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।