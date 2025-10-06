Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मृत्यु, हनुमान मंदिर के पास कुचला

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:45 PM (IST)

    बदायूं में जरीफनगर और रसूलपुर के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार इसरार की मौत हो गई। वह इस्लामनगर के हलूसपुर गांव से घर लौट रहे थे। हनुमान मंदिर के पास हुई इस घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। इसरार जरीफनगर के विजयगढ़ी गांव के निवासी थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। जागरण

    संवादसूत्र, जागरण। दहगवां। सोमवार रात जरीफनगर और रसूलपुर के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई। उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।

    जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव विजयगढ़ी निवासी 50 वर्षीय इसरार सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे बाइक पर इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव हलूसपुर अपनी ननिहाल से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वह उस दौरान हेलमेट भी लगाए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर मारकर चला गया

    उनकी बाइक जरीफनगर और रसूलपुर के बीच हनुमान मंदिर के नजदीक पहुंची थी कि तभी कोई वाहन टक्कर मारकर चला गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उधर से गुजर रहे लोगों ने थाना पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    इसकी सूचना पर उनके स्वजन भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार ने बताया कि बाइक सवार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वाहन की तलाश कराई जा रही है।