Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गेहूं की बुआई में खाद का आ रहा संकट, नहीं मिल रही डीएपी... किसान परेशान

    By Ankit Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:11 PM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन ने पंचायत में खाद की कमी का मुद्दा उठाया। गेहूं की बुवाई शुरू होने के बावजूद किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, जिससे वे परेशान हैं। आवारा पशु फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कई परिवारों को राशन भी नहीं मिल रहा है। यूनियन ने इन समस्याओं के समाधान की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बदायूं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन ने मालवीय आवास पर पंचायत की और सबसे प्रमुख खाद का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश महासचिव सोहन पाल ने बताया कि किसानों की गेहूं की बोआई शुरू हो गई है।

    इसके बावजूद उन्हें डीएपी खाद्य नहीं मिल रही है और न ही केंद्रों पर खाद पहुंचाई जा रही है, जिससे किसानों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में तमाम गोवंशीय पशु छुट्टा घूम रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें पकड़कर गोशाला नहीं भिजवाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष विपिन पटेल ने बताया कि तमाम किसानों के परिवार ऐसे हैं, जिनके यूनिट पूर्ति कार्यालय द्वारा नहीं जोड़े गए हैं, जिससे किसानों को पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा है।

    उन्होंने सभी यूनिट जोड़ने की मांग की है। इस दौरान संतोष कुमार, नरगेश, मोहनलाल, अजयकांत सक्सेना, भीमसेन प्रधान, अमित कुमार, राजू, देशराज, रामलाल, राकेश पाल, निरंजन लाल, कमलेश, राकेश कुमार गुप्ता, थम्मन लाल, देवेंद्र, राजेश सिंह, अजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे।