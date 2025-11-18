गेहूं की बुआई में खाद का आ रहा संकट, नहीं मिल रही डीएपी... किसान परेशान

जागरण संवाददाता, बदायूं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन ने मालवीय आवास पर पंचायत की और सबसे प्रमुख खाद का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश महासचिव सोहन पाल ने बताया कि किसानों की गेहूं की बोआई शुरू हो गई है। इसके बावजूद उन्हें डीएपी खाद्य नहीं मिल रही है और न ही केंद्रों पर खाद पहुंचाई जा रही है, जिससे किसानों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में तमाम गोवंशीय पशु छुट्टा घूम रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें पकड़कर गोशाला नहीं भिजवाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष विपिन पटेल ने बताया कि तमाम किसानों के परिवार ऐसे हैं, जिनके यूनिट पूर्ति कार्यालय द्वारा नहीं जोड़े गए हैं, जिससे किसानों को पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा है।