खेत की रखवाली करने गए किसान को भैंसा ने पटककर मार डाला, आवारा पशु के आतंक से गांव में दहशत

जागरण संवाददाता, बदायूं। जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर कला में एक आवारा भैंसा ने किसान को पटककर मार डाला। उसकी चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने भैंसा को घेर कर एक बिल्डिंग में बंद कर दिया, जिससे वह दूसरे लोगों पर हमला न कर सके। सुबह इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

खेत की रखवाली करने गए किसान को भैंसा ने पटककर मार डाला ग्राम रसूलपुर कला निवासी 57 वर्षीय पुन्नी पुत्र बहोरी खेती-बाड़ी करते थे। वह शनिवार रात अपने खेत पर बाजरे की फसल की रखवाली करने गए थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 11:00 बजे उनके खेत पर एक आवारा भैंस आ गया, जिसने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनको पटक पटक कर मार डाला।