खेत की रखवाली करने गए किसान को भैंसा ने पटककर मार डाला, आवारा पशु के आतंक से गांव में दहशत
खेत की रखवाली कर रहे एक किसान को एक आवारा भैंसे ने हमला कर मार डाला। किसान बाजरे की फसल की रक्षा कर रहे थे तभी भैंसे ने उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने भैंसे को पकड़कर एक इमारत में बंद कर दिया ताकि वह अन्य लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर कला में एक आवारा भैंसा ने किसान को पटककर मार डाला। उसकी चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने भैंसा को घेर कर एक बिल्डिंग में बंद कर दिया, जिससे वह दूसरे लोगों पर हमला न कर सके। सुबह इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
खेत की रखवाली करने गए किसान को भैंसा ने पटककर मार डाला
ग्राम रसूलपुर कला निवासी 57 वर्षीय पुन्नी पुत्र बहोरी खेती-बाड़ी करते थे। वह शनिवार रात अपने खेत पर बाजरे की फसल की रखवाली करने गए थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 11:00 बजे उनके खेत पर एक आवारा भैंस आ गया, जिसने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनको पटक पटक कर मार डाला।
भैंसा को गांव वालों ने बिल्डिंग में किया बंद
बाद में पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह भैंसा को घेर लिया और उसे एक बिल्डिंग में बंद कर दिया। सुबह इसकी सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई और किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसकी मृत्यु से परिवार वालों का बुरा हाल है। किसान की चार बेटियां हैं । अभी किसी की शादी नहीं हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।