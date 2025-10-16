बदायूं: किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, स्वजन का पुरानी रंजिश के चलते पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप

जागरण संवाददाता, बदायूं। कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव घटियारी में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसके स्वजन ने पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया है।





पुरानी रंजिश के चलते पीट-पीटकर हत्या का आरोप



स्वजन का कहना है कि किसान सोपाली गुरुवार सुबह अपने खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। बाद में मौके पर पहुंचे स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। जिससे पुलिस भी वहां पहुंच गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसमें रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।