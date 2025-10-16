Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं: किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, स्वजन का पुरानी रंजिश के चलते पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:59 AM (IST)

    बदायूं के कादरचौक में एक किसान की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने खेत पर पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव घटियारी में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसके स्वजन ने पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया है।


    पुरानी रंजिश के चलते पीट-पीटकर हत्या का आरोप


    स्वजन का कहना है कि किसान सोपाली गुरुवार सुबह अपने खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। बाद में मौके पर पहुंचे स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। जिससे पुलिस भी वहां पहुंच गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसमें रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें