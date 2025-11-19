Language
    Badaun News: खेत में टूटी पड़ी थी हाईटेंशन लाइन, चपेट में आकर किसान की मौके पर ही मौत

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    संवाद सूत्र, दहगवां। विद्युत विभाग की लापरवाही से बुधवार सुबह एक और किसान की जान चली गई। अंबियापुर गांव में रात से हाईटेंशन लाइन टूटी पड़ी थी और किसान अपने खेत पर परेवा करने पहुंचा था। रात के अंधेरे में उसे लाइन दिखाई नहीं दी और उसकी चपेट में आकर मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। स्वजन ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ तहरीर दी है।

    हादसा जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव अंबियापुर में हुआ। यहां के 40 वर्षीय हरज्ञान पुत्र बृजलाल खेतीबाड़ी करते थे। उनके स्वजन का कहना है कि वह अपने खेत में गेहूं बोने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए वह बुधवार सुबह करीब पांच बजे अपने खेत में परेवा करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उनके खेत में रात किसी समय हाईटेंशन लाइन का तार टूट कर गिर गया था और उसमें विद्युत आपूर्ति भी लगातार संचालित हो रही थी। इसके बारे में किसान को जानकारी नहीं थी और रात के अंधेरे में किसान उसकी चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    जब वह सुबह चाय पीने घर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार वाले उन्हें चाय लेकर खेत पर पहुंचे, जहां खेत में उनका शव पड़ा हुआ था। यह देखकर परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। उनकी सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके शव का पोस्टमार्टम करा दिया। स्वजन ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ तहरीर दी है। उनका कहना है कि गांव में हाईटेंशन लाइन काफी नीचे लटक रही है और कई लाइनें जर्जर हैं। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं।

     

    अंबियापुर गांव में सुबह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक किसान की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। इसमें स्वजन ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है।- सुमित कुमार शर्मा, एसओ जरीफनगर